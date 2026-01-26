Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 26. január 2026Meniny má Tamara
< sekcia Šport

Slovenky na úvod ME prehrali s Gréckom 7:24

.
Ilustračné foto. Foto: TASR

Najbližší duel Sloveniek je na programe v utorok 27. januára o 10.30 h, keď nastúpia proti Nemecku.

Autor TASR
Funchal 26. januára (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle odštartovali účinkovanie na majstrovstvách Európy v portugalskom Funchale (26. januára - 5. februára) prehrou. V prvom zápase v rámci A-skupiny nestačili na Grécko, ktorému podľahli 7:24. Najbližší duel Sloveniek je na programe v utorok 27. januára o 10.30 h, kedy nastúpia proti Nemecku.

Do vyraďovacej časti postúpia dva najlepšie tímy, družstvá na 3. a 4. mieste čakajú súboje o 9.- 16. miesto.



ME vo vodnom póle žien vo Funchale - A-skupina:

Grécko - SLOVENSKO 24:7 (8:1, 5:3, 7:1, 4:2)

Góly SR: Vitalianová 2, Baranovičová, Garančovská, Holičová Kačková a Sedláková po 1
.

Neprehliadnite

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?