Slovenky na úvod ME prehrali s Gréckom 7:24
Najbližší duel Sloveniek je na programe v utorok 27. januára o 10.30 h, keď nastúpia proti Nemecku.
Autor TASR
Funchal 26. januára (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle odštartovali účinkovanie na majstrovstvách Európy v portugalskom Funchale (26. januára - 5. februára) prehrou. V prvom zápase v rámci A-skupiny nestačili na Grécko, ktorému podľahli 7:24. Najbližší duel Sloveniek je na programe v utorok 27. januára o 10.30 h, kedy nastúpia proti Nemecku.
Do vyraďovacej časti postúpia dva najlepšie tímy, družstvá na 3. a 4. mieste čakajú súboje o 9.- 16. miesto.
ME vo vodnom póle žien vo Funchale - A-skupina:
Grécko - SLOVENSKO 24:7 (8:1, 5:3, 7:1, 4:2)
Góly SR: Vitalianová 2, Baranovičová, Garančovská, Holičová Kačková a Sedláková po 1
