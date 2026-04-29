Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. apríl 2026
< sekcia Šport

Slovenky na úvod MS družstiev zvíťazili nad Švajčiarkami 3:0

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Londýn 29. apríla (TASR) - Slovenské stolné tenistky víťazne vstúpili do majstrovstiev sveta družstiev v Londýne. Vo svojom úvodnom vystúpení v 16. skupine si v utorok poradili so Švajčiarkami 3:0.

Tatiana Kukuľková, Barbora Váradyová i Ema Labošová vyhrali svoje duely zhodne 3:1 na sety. Slovenky sa v základnej skupine ešte stretnú s Čile a Madagaskarom.



stolný tenis - MS družstiev v Londýne


ženy - 16. skupina:

SLOVENSKO - Švajčiarsko 3:0

Tatiana Kukuľková - Fanny Doutazová 3:1 (5, 5, -8, 10)

Barbora Váradyová - Rachel Moretová 3:1 (12, -13, 4, 6)

Ema Labošová - Enya Huová 3:1 (-9, 6, 8, 10)



.

