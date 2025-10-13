< sekcia Šport
Slovenky na úvod proti Ukrajinkám skončili s prehrou 1:3
Ukrajina si víťazstvom zaručila prvé miesto v trojčlennej skupine, v nedeľu totiž zdolala Turecko hladko 3:0.
Autor TASR
Zadar 13. októbra (TASR) - Slovenským reprezentantkám v stolnom tenise nevyšiel štart do majstrovstiev Európy družstiev v chorvátskom Zadare. Vo svojom úvodnom vystúpení podľahli Ukrajinkám 1:3 na zápasy. Jediný bod získala pre Slovensko Tatiana Kukuľková. ktorá zdolala Tetianu Bilenkovú 3:1. Jej krajanky predtým prehrali dva zápasy pomerom 0:3 a vo štvrtom nestačila Barbora Váradyová na Margarytu Pesockú 1:3.
Ukrajina si víťazstvom zaručila prvé miesto v trojčlennej skupine, v nedeľu totiž zdolala Turecko hladko 3:0. O druhé miesto v tabuľke a postup do osemfinále tak zabojujú zverenkyne Jaromíra Truksu práve proti Turecku. Zápas je na programe v utorok od 16.00 h.
stolný tenis - ME družstiev
ženy - H-skupina:
SLOVENSKO - Ukrajina 1:3
Barbora VÁRADYOVÁ - Veronika Matiuninová 0:3 (-9, -14, -11)
Ema LABOŠOVÁ - Margaryta Pesocká 0:3 (-4, -4, -3)
Tatiana KUKUĽKOVÁ - Tetiana Bilenková 3:1 (9, 10, -7, 8)
Barbora VÁRADYOVÁ - Margaryta Pesocká 1:3 (-6, 6, -8, -8)
tabuľka:
1. Ukrajina 2 2 0 0 6:1 4
2. SLOVENSKO 1 0 0 1 1:3 1
3. Turecko 1 0 0 1 0:3 1
