Pondelok 13. október 2025
Slovenky na úvod proti Ukrajinkám skončili s prehrou 1:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ukrajina si víťazstvom zaručila prvé miesto v trojčlennej skupine, v nedeľu totiž zdolala Turecko hladko 3:0.

Autor TASR
Zadar 13. októbra (TASR) - Slovenským reprezentantkám v stolnom tenise nevyšiel štart do majstrovstiev Európy družstiev v chorvátskom Zadare. Vo svojom úvodnom vystúpení podľahli Ukrajinkám 1:3 na zápasy. Jediný bod získala pre Slovensko Tatiana Kukuľková. ktorá zdolala Tetianu Bilenkovú 3:1. Jej krajanky predtým prehrali dva zápasy pomerom 0:3 a vo štvrtom nestačila Barbora Váradyová na Margarytu Pesockú 1:3.

Ukrajina si víťazstvom zaručila prvé miesto v trojčlennej skupine, v nedeľu totiž zdolala Turecko hladko 3:0. O druhé miesto v tabuľke a postup do osemfinále tak zabojujú zverenkyne Jaromíra Truksu práve proti Turecku. Zápas je na programe v utorok od 16.00 h.



stolný tenis - ME družstiev

ženy - H-skupina:

SLOVENSKO - Ukrajina 1:3

Barbora VÁRADYOVÁ - Veronika Matiuninová 0:3 (-9, -14, -11)

Ema LABOŠOVÁ - Margaryta Pesocká 0:3 (-4, -4, -3)

Tatiana KUKUĽKOVÁ - Tetiana Bilenková 3:1 (9, 10, -7, 8)

Barbora VÁRADYOVÁ - Margaryta Pesocká 1:3 (-6, 6, -8, -8)



tabuľka:

1. Ukrajina 2 2 0 0 6:1 4

2. SLOVENSKO 1 0 0 1 1:3 1

3. Turecko 1 0 0 1 0:3 1
