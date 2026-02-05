Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenky na úvod turnaja v Klagenfurte prehrali s Maďarkami 2:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR

SLOVENSKO - Maďarsko 2:3 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Autor TASR
Klagenfurt 5. februára (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky prehrali vo svojom úvodnom vystúpení na Turnaji šiestich krajín v rakúskom Klagenfurte s Maďarkami 2:3 po predĺžení. Góly SR strelili Lucia Halušková a Simone Martina Bednáriková.

Zverenky trénera Miroslava Mosnára si v základnej skupine zmerajú ešte sily s Nórkami (v piatok o 16.30 h), v nedeľu ich potom čaká duel o konečné umiestenie proti jednému trojice Rakúsko, Dánsko, Švajčiarsko.



Turnaj šiestich krajín - základná skupina:

SLOVENSKO - Maďarsko 2:3 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Góly: 10. Halušková, 36. Bednáriková - 4. Hiezlová, 51. Polónyiová, 63. Leidtová



Ďalší program SR v skupine:

piatok 6. februára: Nórsko - SLOVENSKO (16.30)
