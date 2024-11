Slovenky na úvod zvíťazili nad Gruzínskom 2:0

kvalifikácia ME hráčok do 17 rokov



1. skupina B-divízie:



Slovensko - Gruzínsko 2:0 (1:0)



Góly: 2. Havalecová, 45. Melichareková







ďalší výsledok:



Lotyšsko - Čierna Hora 4:1 (3:0)



Poprad 5. novembra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 17 rokov úspešne vstúpili do domáceho turnaja 1. fázy kvalifikácie ME 2025. V utorkovom stretnutí 1. skupiny B-divízie zvíťazili v NTC Poprad nad rovesníčkami z Gruzínska 2:0. Tréner Jozef Jelšic si pripísal jubilejné 50. víťazstvo na poste reprezentačného kouča ženských mládežníckych tímov.Slovenky sa pod Tatrami stretnú ešte s Lotyšskom (v piatok 8. novembra o 16.00 h) a Čiernou Horou (v pondelok 11. novembra o 12.00), ich cieľom je vybojovať postup do A-divízie (Ligy A).