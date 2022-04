Slovenské futbalistky sú na zraze pred Fínskom kompletné

Nominácia žien SR:



brankárky: Mária Korenčiová (Levante), Patrícia Chládeková (Sparta Praha)



obrankyne: Jana Vojteková (SC Freiburg), Andrea Horváthová (Czarni Sosnowiec), Patrícia Fischerová (Czarni Sosnowiec), Diana Bartovičová (Slavia Praha), Viktória Čeriová (Slovan Bratislava), Kristína Košíková (FC Slovan Liberec)



stredopoliarky: Mária Mikolajová (SKN St. Pölten), Dominika Škorvánková (Montpellier HSC), Kristína Panáková (Spartak Myjava), Diana Lemešová (Wacker Innsbruck), Ľudmila Maťavková (FC Bruggy), Laura Bieliková (1. FC Slovácko), Valentína Šušolová (Slovan Liberec), Stela Semanová (Aris Limassol)



útočníčky: Klaudia Fabová (KKPK Medyk Konin), Martina Šurnovská (Slavia Praha), Patrícia Hmírová (Apollon Ladies FC), Laura Žemberyová (UaB Blazers)

Šamorín 4. apríla (TASR) – Slovenské futbalové reprezentantky sú pred piatkovým kvalifikačným zápasom MS 2023 proti Fínsku (Trnava, 20.30 h) už v kompletnom zložení. V pondelok na zraze v Šamoríne absolvovali zverenky reprezentačného trénera Petra Kopúňa antigénové testy, pozitívna správa je, že všetky boli negatívne.Najdlhšiu cestu na zraz merala Laura Žemberyová, z amerického Birminghamu do Šamorína jej to trvalo zhruba 24 hodín troma lietadlami na trase Birmingham - Atlanta - Paríž - Viedeň - Bratislava. Posledná dorazila čerstvá víťazka Cyperského pohára Patrícia Hmírová. "" citoval web futbalsfz.sk najlepšiu strelkyňu súčasného kádra, ktorá má na konte 18 gólov v medzištátnych stretnutiach." povedal tréner Kopúň.Slovenkám v päťčlennej A-skupine po piatich zápasoch patrí štvrtá priečka, na tretie Fínsky strácajú dva body, majú o zápas viac. Suverénnym lídrom je s piatimi výhrami z piatich zápasov Švédsko, druhé sú s tjbovým náskokom pred SR Írky. Na šampionát v Austrálii a na Novom Zélande postúpi priamo deväť víťazom kvalifikačných skupín, druhý tím pôjde do dvojkolovej baráže.