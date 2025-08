Slovenky napriek prehre s Dánskom 21:22 postúpili do štvrťfinále

ME do 17 rokov - G-skupina:



Nemecko - Španielsko 26:27 (16:15)



SLOVENSKO - Dánsko 21:22 (13:8)







konečná tabuľka G-skupiny:



1. Dánsko 3 1 2 0 78:77 4



2. Slovensko 3 1 1 1 67:65 3



3. Španielsko 3 1 1 1 77:79 3



4. Nemecko 3 0 2 1 75:76 2

Podgorica 5. augusta (TASR) - Slovenské hádzanárky do 17 rokov našli premožiteľa až v piatom dueli na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v čiernohorskej Podgorici. V utorok večer podľahli Dánsku tesne 21:22, no do štvrťfinále postúpili z druhého miesta v G-skupine hlavnej fázy šampionátu. Vyraďovacia časť odštartuje vo štvrtok, súper Sloveniek bude známy po dohratí všetkých duelov hlavnej fázy.