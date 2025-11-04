Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenky nastúpia v kvalifikácii proti Portugalsku, Fínsku a Lotyšsku

Na snímke vpravo kapitánka Slovenska Mária Mikolajová a hráčka Maďarska Evelin Fenyvesiová počas prípravného zápasu futbalistiek Slovensko - Maďarsko v utorok 28. októbra 2025 v Senci. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Slovensko figurovalo pred žrebom v treťom koši B-divízie.

Nyon 4. novembra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky sa v kvalifikácii majstrovstiev sveta 2027 v Brazílii predstavia v 3. skupine B-divízie. Ich súpermi budú Portugalsko, Fínsko a Lotyšsko. Rozhodol o tom utorňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Slovensko figurovalo pred žrebom v treťom koši B-divízie. Bývalá španielska reprezentantka Virginia Torrecillová spolu s ním do 3. skupiny vyžrebovala z prvého koša Portugalsko, z druhého Fínsko a zo štvrtého Lotyšsko. Priamo z tejto skupiny sa na MS nedá prebojovať, Slovenky sa môžu na šampionát dostať iba cez následnú dvojkolovú play off. Najčerstvejšiu skúsenosť majú Slovenky s Lotyškami, keď ich zdolali 6:0 na domácej pôde a 3:0 na ihrisku súperiek v dvojzápase o účasť v B-divízii LN vo februári 2024. S Fínkami hrali v B-divízii LM v roku 2023, keď v „krajine tisícich jazier“ prehrali 0:4 a na domácej pôde remizovali 2:2. S Portugalskom sa Slovensko stretlo naposledy v roku 2008 v rámci kvalifikácie ME, keď zvíťazilo 1:0.

„Skupina je zaujímavá. S Lotyšskom i Fínskom máme blízku skúsenosť. V zápasoch proti Lotyšsku musíme byť úspešní, ak chceme pomýšľať na vyššie méty. Proti Fínkam máme také i onaké skúsenosti, rozhodujúce bude, akú budeme mať aktuálnu formu v čase zápasov s nimi. Portugalsko je pre nás trochu neznáma, v súčasnosti možno prechádza menšou krízou z pohľadu, že nepatrí medzi najužšiu špičku, vypadlo k nám do béčka. Fínky, ktoré zaznamenali v posledných rokoch progres, budú zrejme chcieť bojovať s Portugalčankami o prvé miesto v skupine,“ reagoval na žreb pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) tréner slovenského národného tímu žien Peter Kopúň.

Základným cieľom je zdolať v oboch dueloch Lotyšsko. „Vzhľadom na skúsenosti s Lotyšskom musíme uhrať minimálne tretie miesto s plným bodovým ziskom s týmto súperom, aby sme mali istotu, že v rámci ďalšej Ligy národov nebudeme mať problémy aj z 3. miesta. Určite budeme chcieť zabojovať o lepšie umiestnenie práve tým, že u súperov, ktorí sa budú musieť medzi sebou biť, budeme vedieť trochu zamiešať kartami, potrápiť ich a získať s nimi body natoľko, aby sme mohli mať lepšiu pozíciu progresu v rámci kvalifikácie majstrovstiev sveta,“ dodal Kopúň.

Európska kvalifikácia sa bude hrať od februára do decembra 2026 a zároveň určí aj postupy a zostupy pred ďalším ročníkom ženskej LN. Hrať sa bude v rovnakom formáte ako LN, tímy sú rozdelené do troch divízií (A, B, C). V „áčku“ a „béčku“ je po 16 tímov, v „céčku“ 21.

UEFA má 11 miesteniek na záverečný turnaj MS a o ďalšiu zabojuje jeden tím z európskej kvalifikácie v medzikontinentálnej baráži. Priamy postup na MS si zabezpečia iba víťazky skupín A-divízie. Tie doplní sedem z ôsmich víťazných tímov v play off, jeden sa predstaví v medzikontinentálnej baráži.

Prvé kolo play off je rozdelené na dve vetvy. V prvej vetve sa predstavia tímy z 2. a 3. miest A-divízie proti šiestim víťazkám skupín a dvom najlepším tímom z druhých miest z C-divízie. Tímy z A-divízie budú nasadené a odvetu odohrajú doma. Osem víťazov postúpi do 2. kola play off.

Ďalších osem družstiev sa do 2. kola play off prebojuje z druhej vetvy, v ktorej štyri štvrté tímy z A-divízie a štyri víťazky skupín B-divízie budú čeliť tímom z 2. a 3. miest B-divízie. Nasadené budú tímy z A-divízie a víťazky B-divízie.

Na záverečnom turnaji v Brazílii sa od 24. júna do 25. júla 2027 predstaví celkovo 32 tímov.



Európska kvalifikácia MS vo futbale žien 2027:

A-divízia:

1. skupina: Švédsko, Taliansko, Dánsko, Srbsko

2. skupina: Francúzsko, Holandsko, Poľsko, Írsko

3. skupina: Španielsko, Anglicko, Island, Ukrajina

4. skupina: Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko



B-divízia:

1. skupina: Wales, Česko, Albánsko, Čierna Hora

2. skupina: Švajčiarsko, Severné Írsko, Turecko, Malta

3. skupina: Portugalsko, Fínsko, SLOVENSKO, Lotyšsko

4. skupina: Belgicko, Škótsko, Izrael, Luxembursko



C-divízia:

1. skupina: Bosna a Hercegovina, Estónsko, Litva, Lichtenštajnsko

2. skupina: Chorvátsko, Kosovo, Bulharsko, Gibraltár

3. skupina: Maďarsko, Azerbajdžan, Severné Macedónsko, Andorra

4. skupina: Grécko, Faerské ostrovy, Gruzínsko

5. skupina: Rumunsko, Cyprus, Moldavsko

6. skupina: Bielorusko, Kazachstan, Arménsko



Program kvalifikácie MS vo futbale žien 2027:

kvalifikačný žreb: 4. novembra 2025

kvalifikačné zápasy 1 a 2: 26. februára - 7. marca 2026

kvalifikačné zápasy 3 a 4: 9. - 18. apríla 2026

kvalifikačné zápasy 5 a 6: 3. - 9. júna 2026

žreb 1. a 2. kola play off: 24. júna 2026

1. kolo play off (na 2 zápasy): 7. - 13. októbra 2026

2. kolo play off (na 2 zápasy): 26. novembra - 5. decembra 2026

Medzikontinentálna play off: február 2027

záverečný turnaj: 24. júna - 25. júla 2027 (Brazília)
