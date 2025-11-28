< sekcia Šport
Slovenky nedali šancu domácim Albánkam, vedú skupinu
Slovenky, ktoré v úvodnom dueli rozdrvili Lichtenštajnsko 11:0, vedú tabuľku so ziskom šiestich bodov o skóre pred reprezentantkami Luxemburska.
Autor TASR
Rrogožine 28. novembra (TASR) - Slovenské futbalistky do 19 rokov uspeli aj vo svojom druhom zápase v rámci 1. kola kvalifikácie ME 2026. V piatkovom stretnutí 2. skupiny Ligy B deklasovali v albánskom Rrogožine domáce rovesníčky 6:0. Súperky hrali od 24. minúty s desiatimi hráčkami. Slovenky, ktoré v úvodnom dueli rozdrvili Lichtenštajnsko 11:0, vedú tabuľku so ziskom šiestich bodov o skóre pred reprezentantkami Luxemburska. S nimi budú v pondelok 1. decembra bojovať o prvenstvo v skupine a postup z prvej priečky.
futbal-ženy - prvé kolo kvalifikácie ME 2026 hráčok do 19 rokov
Liga B, 2. skupina:
SLOVENSKO - Albánsko 6:0 (2:0)
Góly: 62. a 64. Gondová, 20. Pekárová, 45, Kramlíková, 59. Havalecová, 90.+1 Bekečová, ČK: 24. Kadiolliová (Alb.)
Liga B, 2. skupina:
SLOVENSKO - Albánsko 6:0 (2:0)
Góly: 62. a 64. Gondová, 20. Pekárová, 45, Kramlíková, 59. Havalecová, 90.+1 Bekečová, ČK: 24. Kadiolliová (Alb.)