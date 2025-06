Slovenky nepostúpili do Final Four, Fričová: Veľmi nás to mrzí

Zlatá Európska liga - turnaj v Radome:



Ukrajina - SLOVENSKO 3:0 (12, 21, 16)



Rozhodcovia: Makowski (Pol.), Paršin (Ukr.), 72 minút, 85 divákov.



Ukrajina: Šarhorodská 1, Milenková 14, Kotarová 5, Artyšuková 20, Dymarová 10, Meľjuškynová 5, liberka Niemcevová. Tréner: J. Gluszak.



SLOVENSKO: Tereza Hrušecká 4, Koseková 1, Šepeľová 2, Smiešková 0, Šunderlíková 8, Palgutová 9, liberka Magdinová (Herdová 0, Wienand Herelová 5, K. Fričová 9, S. Slivková 0). Tréner: M. Mašek.



hlasy po zápase /zdroj: SVF/:



Nina Wienand Herelová, blokárka SR: „Posledný turnaj nám vôbec nevyšiel tak, ako by sme chceli. Oba zápasy sme prehrali 0:3. Určite je v nás viac, ako to, čo sme na ihrisku predviedli. Ukrajina hrala presnú, rýchlu a pestrú hru. Jej hráčky sa presadzovali zo všetkých pozícií. Mali kompaktnú obranu, cez ktorú sme sa nevedeli presadiť. Zatlačili nás na servise a prehrali sme. Po oddychu sa opäť vrátime do prípravy a budeme tvrdo pracovať!“



Karolína Fričová, smečiarka SR: „Veľmi nás mrzí, že sme prehrali a nepostúpili na Final Four. Tieto dva zápasy nám v Poľsku vôbec nevyšli. Prvý set nám ušiel od začiatku, v druhom sme hru vyrovnali, ale v koncovke o ňom rozhodli maličkosti, ktoré boli v náš neprospech. Škoda toho, lebo by to vyzeralo inak. V treťom si Ukrajinky vytvorili pohodlný náskok a my sme ho nedokázali zmenšovať.“





Radom 15. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky neuspeli vo svojom šiestom zápase v Zlatej Európskej lige. Na turnaji v poľskom Radome prehrali v nedeľu s Ukrajinou 0:3 na sety a nepostúpili tak do Final Four. Zverenky trénera Michala Mašeka dosiahli v základnej časti tri víťazstvá a tri prehry a nemôžu už v tabuľke skončiť lepšie ako na piatom mieste.Slovenky tak prehrali oba zápasy na turnaji v Radome, v sobotu podľahli obhajkyniam prvenstva Švédkam rovnako 0:3.Slovenky potrebovali na postup do Final Four zvíťaziť nad Ukrajinou 3:0 alebo 3:1, pri rovnosti bodov by mali lepší pomer setov. Teoreticky ešte mohli postúpiť aj pri dvojbodovom víťazstve na úkor Maďariek, ktoré čakal na domácom turnaji v Kaposvári o 18.00 h duel s Portugalskom. Slovenky však od úvodu jasne zaostávali, nevedeli sa herne chytiť a prvý set prehrali hladko 12:25. V druhom sa zlepšili, mali výborný vstup a rýchlo viedli 3:0. Ukrajinky sa postupne dotiahli, vyrovnali hru a koncovku setu zvládli lepšie. Zverenky Michala Mašeka tak za stavu 0:2 na sety vedeli, že ich sen o postupe sa rozplynul. Do tretieho setu vstúpili dobre a vybudovali si náskok 3:1. Ukrajinky potom otočili šesťbodovou šnúrou a už si vedenie nenechali vziať. Napokon set pre seba uchmatli pomerom 25:16.