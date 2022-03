Slovenky nepostúpili, záverečný zápas s Fínskom prehrali 0:4

Elite Round kvalifikácie ME 2022 hráčok do 17 rokov:

1. skupina



SLOVENSKO - Fínsko 0:4 (0:0)

Góly: 54. Kivirantaová (z 11 m), 76. Kalskeová, 82. Waltová, 85. Heikkinenová



Island - Írsko 4:1 (2:1)

Góly: 13. Gudmundsdöttirová, 41. Öskarsdöttirová, 79. a 90.+2 Halldörsdöttirová - 4. Larkinová



Konečná tabuľka - 1. skupina



1. Fínsko 3 2 1 0 7:2 7

2. Island 3 2 1 0 6:2 7

3. Írsko 3 0 1 2 3:7 1

4. SLOVENSKO 3 0 1 2 1:6 1

Dublin 29. marca (TASR) - Slovenské futbalistky do 17 rokov prehrali v utorkovom zápase druhého kola kvalifikácie ME 2022 s Fínskom vysoko 0:4. Miniturnaj v Írsku tak zakončili s jednou remízou a dvoma prehrami a zo štvrtého miesta nepostúpili na májový európsky šampionát v Bosne a Hercegovine.Mladé Slovenky odchádzali do šatní za stavu 0:0, od 54. minúty prehrávali 0:1 a o všetkom sa rozhodlo v záverečnej štvrťhodine. Ich súperky vsietili tri góly v priebehu deviatich minút a prebojovali sa tak na EURO, na ktoré postúpili víťazné družstvá zo siedmich skupín.Zverenky Jozefa Jelšica na úvod turnaja remizovali 1:1 s domácim Írskom, v sobotu si značne skomplikovali cestu za postupom, keď podľahli Islandu 0:1 a obrankyňa Soňa Servátková dostala červenú kartu.Postup tesne ušiel Islanďankám, tie triumfovali v utorok nad Írkami 4:1 a mali o jeden gól horšie skóre než postupujúce Škandinávky. ME sú na programe od 3. do 15. mája.