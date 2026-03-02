< sekcia Šport
Slovenky neuspeli v kvalifikácii vo vzduchovej puške na 10 m
Kamile Novotnej stačil nástrel 625,8 v kvalifikácii len na 53. miesto. Miroslava Kyselová sa výkonom 622,2 umiestnila na 74. priečke a Daniela Demjén Pešková (618,4) obsadila konečné 84. miesto.
Autor TASR,aktualizované
Jerevan 2. marca (TASR) - Ani jednej z trojice slovenských reprezentantiek sa na ME na 10 m v arménskom Jerevane nepodarilo dostať do finálovej osmičky v disciplíne vzduchová puška. Kamile Novotnej stačil nástrel 625,8 v kvalifikácii len na 53. miesto. Miroslava Kyselová sa výkonom 622,2 umiestnila na 74. priečke a Daniela Demjén Pešková (618,4) obsadila konečné 84. miesto.
„Boli to zaujímavé preteky. Očakávala som od seba viac, no celú túto sezónu trošku bojujem. Ale už sa to dáva dokopy, takže som za to rada,“ uviedla Novotná pre Slovenský strelecký zväz. Doplnila ju Kyselová: „Musím povedať, že som sklamaná a nahnevaná, výsledok vôbec nezodpovedá tomu, aký som mala pocit.“ V súťaži tímov obsadili Slovenky predposledné 18. miesto výkonom 1866,4 b., titul získali Nórky v európskom rekorde 1897,3 bodu.
Slovensko nemalo zastúpenie ani vo finále mužskej časti rovnakej disciplíny. Najbližšie k najlepšej osmičke mal Štefan Šulek, ktorý mal nástrel 631,6 a obsadil konečnú 11. pozíciu. Od účasti vo finále ho delilo iba pol bodu. „Patrí to k mojim lepším výsledkom, určite môžem byť spokojný. Sú tam nejaké rezervy, hlavne v prvej polovici som sa trochu zabrzdil po prvej položke. Snažil som sa s tým popasovať a myslím si, že to dopadlo celkom dobre,“ zhodnotil svoj výkon Šulek.
Súťaž nevyšla podľa predstáv jeho krajanovi Patrikovi Jánymu. Európsky šampión na 10 m z roku 2024 figuroval so 629,1 b. až na 25. priečke. „Určite som čakal viac. Príprava sa mi zdala byť lepšia a veľmi ma mrzí, že som ju nedokázal pretaviť do súťaže. Určite sa na to musíme pozrieť, pretože sa to nestalo prvýkrát. Uchádza to na nejakých hlúpostiach, máme na čom pracovať,“ dodal Jány.
„Boli to zaujímavé preteky. Očakávala som od seba viac, no celú túto sezónu trošku bojujem. Ale už sa to dáva dokopy, takže som za to rada,“ uviedla Novotná pre Slovenský strelecký zväz. Doplnila ju Kyselová: „Musím povedať, že som sklamaná a nahnevaná, výsledok vôbec nezodpovedá tomu, aký som mala pocit.“ V súťaži tímov obsadili Slovenky predposledné 18. miesto výkonom 1866,4 b., titul získali Nórky v európskom rekorde 1897,3 bodu.
Slovensko nemalo zastúpenie ani vo finále mužskej časti rovnakej disciplíny. Najbližšie k najlepšej osmičke mal Štefan Šulek, ktorý mal nástrel 631,6 a obsadil konečnú 11. pozíciu. Od účasti vo finále ho delilo iba pol bodu. „Patrí to k mojim lepším výsledkom, určite môžem byť spokojný. Sú tam nejaké rezervy, hlavne v prvej polovici som sa trochu zabrzdil po prvej položke. Snažil som sa s tým popasovať a myslím si, že to dopadlo celkom dobre,“ zhodnotil svoj výkon Šulek.
Súťaž nevyšla podľa predstáv jeho krajanovi Patrikovi Jánymu. Európsky šampión na 10 m z roku 2024 figuroval so 629,1 b. až na 25. priečke. „Určite som čakal viac. Príprava sa mi zdala byť lepšia a veľmi ma mrzí, že som ju nedokázal pretaviť do súťaže. Určite sa na to musíme pozrieť, pretože sa to nestalo prvýkrát. Uchádza to na nejakých hlúpostiach, máme na čom pracovať,“ dodal Jány.