Slovenky obsadili 7. miesto, Belicová: Nie sme spokojné
V súboji o 7. miesto strelila hetrik Kristína Belicová a dva góly pridala Paulína Hudáková.
Autor TASR
Ostrava 13. decembra (TASR) - Slovenské florbalistky zakončili účinkovanie na majstrovstvách sveta v Česku víťazstvom, keď v nedeľňajšom zápase zdolali Dánky tesne 7:6 a obsadili konečné siedme miesto. Rozhodujúci náskok si vypracovali v druhej tretine, ktorú vyhrali 3:1. Nepodarilo sa im však vyrovnať ich najlepšie umiestenia na MS, ktorými sú dve piate miesta (2017, 2023).
V súboji o 7. miesto strelila hetrik Kristína Belicová a dva góly pridala Paulína Hudáková. Obe dievčatá spoločne s kapitánkou Katarínou Klapitovou a Kristínou Hudákovou ukončili svoju reprezentačnú kariéru. Pre Hudákovú to bol jubilejný 100. reprezentačný gól v kariére.
MS žien vo florbale - o 7. miesto /Ostrava/:
Dánsko - SLOVENSKO 6:7 (1:1, 1:3, 4:3)
Góly: 3. Voldbyová (Gabrielssonová), 33. Abildgaardová (Carlsenová), 47. Gabrielssonová (Voldbyová), 57. Voldbyová (Larsenová), 58. Morchová (Wensleyová), 59. Frederiksenová (Voldbyová) - 4. Belicová, 21. Belicová (Chúpeková), 38. Hudáková (Pudišová), 39. Hrabovská (Hudáková), 49. Hudaková (Hrabovská), 54. Belicová (Pudišová), 58. Chúpeková. Rozhodovali: Husáková, Patera (obaja ČR), vylúčené: 2:0, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 321 divákov.
zostava SR: Farulová - Dobošová, Kocúrová, Hrabovská, Pudišová, Trošková, Klapitová, Velecová - Ragačová, Grossová, Faktorová - Chúpeková, Belicová, Hudáková - Vendžurová, Mrázová, Sabolová - Kamenská, Buková, Tučeková
Dánky sa už v tretej minúte ujali vedenia, keď sa presadila Voldbyová, no Slovenky dokázali odpovedať už o minútu a tri sekundy gólom Belicovej. Rozhodujúci náskok si vypracovali v druhej tretine, ktorú vyhrali 3:1 po góloch Belicovej, Hudákovej a Hrabovskej. V treťom dejstve viedli už 6:3, keď dala druhý gól Hudáková a hetrik zavŕšila Belicová, no záver si vôbec nepostrážili. Na gól Voldbyovej na 4:6 odpovedala do prázdnej bránky Chúpeková, no Dánky sa nevzdali a dvoma zásahmi v priebehu necelej minúty znížili na 6:7. V záverečnom tlaku mali ďalšie dve veľké šancu, ale Slovenky odolali vďaka zákrokom brankárky Farulovej.
Hlasy po zápase /zdroj: SZFB/:
Katarína Klapitová, kapitánka Slovenska: „Spočiatku to bolo z našej strany trochu nervózne a myslím si, že Dánky sa snažili o niečo viac než my. Potom sme si uvedomili, že chceme tento duel vyhrať, aj keď konečné siedme miesto nie je tým, ktoré sme chceli.“
Jana Trošková, hráčka Slovenska: „Nemali sme ideálny vstup a trápili sme sa v koncovke. Víťazstvo sme si však museli doslova vydrieť. Aj napriek náskoku sa súperky dokázali na nás dotiahnuť, no vybojovali sme aspoň siedme miesto.“
Kristína Belicová, hráčka Slovenska: „Bol to náročný duel až do samého záveru. Som rada, že sme to napokon zvládli, no mrzí nás, že sme opäť nepremenili veľké množstvo šancí. Čo sa týka konečného umiestnenia, nie sme spokojné, pretože sme nepodali také výkony, aké sme mali.“
ďalší výsledok
o 5. miesto:
Nórsko - Lotyšsko 3:5 (3:2, 0:0, 0:3)
