Slovenky obsadili siedme miesto v štafete na 4x100 m

Espoo 15. júla (TASR) - Slovenské šprintérky obsadili 7. miesto v štafete na 4x100 m na atletických ME do 23 rokov vo fínskom Espoo. V sobotňajšom finále časom 45,06 o 24 stotín zlepšili vlastný rekord SR do 23 rokov z predpoludňajších rozbehov.



Slovenky Viktória Forsterová, Viktória Strýčková, Lenka Kovačovicová a Agáta Cellerová pod vedením trénera Mareka Korbu dosiahli najlepšie slovenské umiestenie v Espoo a do hodnotenia krajín získali (1.-8. miesto) dva body. Informoval portál atletika.sk.