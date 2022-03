Slovenky obsadili v Kontiolahti 13. miesto, celkovo skončili 19.

SP vo fínskom Kontiolahti- výsledky:

štafety žien (4x6 km):

1. Nórsko 1:09:08,1 h

2. Švédsko (Linn Perssonová, Anna Magnussonová, Hanna Öbergová, Elvira Öbergová) +37,7 s

3. Taliansko (Samuela Comolaová, Dorothea Wiererová, Federica Sanfilippová, Lisa Vittozziová) +1:00,2 min

4. Nemecko +1:57,1

5. Švajčiarsko +2:37

6. Rakúsko +2:55

... 13. SLOVENSKO (Paulína FIALKOVÁ, Zuzana REMEŇOVÁ, Ivona FIALKOVÁ, Mária REMEŇOVÁ) +5:37



Celkové hodnotenie SP (5/5):

1. Švédsko 243 bodov

2. Nórsko 235

3. Francúzsko 216

4. Nemecko 203

5. Taliansko 195

6. Rusko 190

... 19. SLOVENSKO 100



Kontiolahti 3. marca (TASR) - Slovenská štafeta biatlonistiek v zložení Paulína Fialková, Zuzana Remeňová, Ivona Fialková a Mária Remeňová obsadila 13. miesto v pretekoch Svetového pohára (SP) vo fínskom Kontiolahti. Druhé víťazstvo v sezóne zaznamenali Nórky, keď kvarteto Marte Olsbu Röiselandová, Tiril Eckhoffová, Ida Lienová a Ingrid Landmark Tandrevoldová triumfovalo s presvedčivým náskokom pred Švédkami. Tie si napokon zabezpečili zisk malého glóbusu za celkový triumf, ku ktorému im pomohla aj diskvalifikácia Francúzok. Slovenky obsadili v celkovom hodnotení SP 19. miesto.Slovenskú štafetu odštartovala Pavlína Fialková, ktorá spravila v prvej streľbe tri chyby, no v druhej trafila všetky terče a Zuzane Remeňovej odovzdala 5. pozíciu so stratou 37 sekúnd. Tá zaznamenala dve chyby v druhej streľbe a po polovici pretekov boli Slovenky na hrane prvej desiatky (+2:18). Ivona Fialková trikrát minula v prvej a raz v druhej streľbe a Márii Remeňovej odovzdala na 14. pozícii (+3:58). Tá zaznamenala 2+2 nepresné pokusy a slovenskú štafetu doviedla k 13. miestu so stratou 5:37,5 minúty.Preteky sa konali bez účasti reprezentantov Ruska a Bieloruska. Medzinárodná biatlonová federácia im zakázala štart po invázii Ruska na Ukrajinu, ktorú podporuje aj Bielorusko.