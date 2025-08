Slovenky odleteli do Číny na Svetové hry, Jedlička: Snom je semifinále

Na snímke slovenské florbalové reprezentantky počas odchodu na Svetové hry do Číny spred Domu športu v sobotu 2. augusta 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 2. augusta (TASR) - Slovenské florbalistky odcestovali v sobotu predpoludním do čínskeho Čcheng-tu na Svetové hry v neolympijských športoch. Podujatie sa uskutoční od 7. do 17. augusta a Slovensko bude mať v hre celkovo 34 športovcov v 12 odvetviach, informoval portál olympic.sk.Florbalistky odohrajú v základnej skupine tri zápasy – 7. augusta proti Švajčiarsku, následne 9. augusta s Thajskom a skupinové boje zakončia 10. augusta duelom proti Švédsku. Všetky zápasy odvysiela STVR na kanáli Šport. Tréner Michal Jedlička pred odchodom zdôraznil, že tím je dobre pripravený a odhodlaný: „Špecifikom turnaja je menší počet hráčok a kratší hrací čas. „“ povedal Jedlička pre olympic.sk.Ambíciu dostať sa medzi najlepšie kvarteto naznačila aj Paulína Hudáková, hráčka českého FBC Ostrava:hovorí dlhoročná reprezentantka. Okrem samotného turnaja sa v hráčky v tíme tešia aj na atmosféru Svetových hier.Okrem florbalu sa slovenskí fanúšikovia môžu tešiť aj na ďalšie športy. V pozícii obhajkyne zlata z Birminghamu 2022 pocestuje do Čcheng-tu 2025 thajská boxerka Monika Tadlánek Chochlíková. Po troch rokoch sa opäť na Svetových hrách predstavia lukostrelci Jozef Bošanský, dvojnásobná olympionička Denisa Baránková i duatlonistka Nikola Čorbová.