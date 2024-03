Slovenky odštartovali turnaj B-skupiny I. divízie MS výhrou

Turnaj B-skupiny I. divízie MS - Riga:



Lotyšsko - SLOVENSKO 1:7 (1:1, 0:6, 0:0)



Góly: 6. Lagzdinová (Yip Chucková, Silajaneová) - 20. Hlinková (Ištocyová, L. Šulíková), 24. Kapičáková, 29. Blichová (Beňáková, Klimášová), 30. Kúbeková (Korenková, Halušková), 36. Tóthová (Kapičáková, Šulíková), 38. Tóthová, 40. Kapičáková (Hlinková). Rozhodovali: Reettaová (Fin.) - Gottlibetová (Maď.), Thomsonová (Kan.), vylúčenia: 4:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 570 divákov.



SLOVENSKO: Rišianová - Leskovjanská, Košecká, L. Šulíková, Drábeková, Klimášová, Bednáriková, Janeková, Galisová - Halušková, Kúbeková, Korenková - Ištocyová, Nemčeková, Dobiášová - Hlinková, Kapičáková, Tóthová - Fančovičová, Blichová, Beňáková

Riga 31. marca (TASR) - Slovenské hokejistky vstúpili úspešne do turnaja B-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v Rige. V lotyšskej metropole zdolali v nedeľu domáce reprezentantky 7:1. Slovenky čakali na víťazstvo na medzinárodnej scéne takmer rok. Predtým triumfovali v medzištátnom zápase vlani v apríli, keď zdolali Rakúšanky 1:0.Zverenky Miroslava Mosnára zostúpili do nižšej výkonnostnej skupiny vlani v auguste (vtedy pod vedením Arta Sieppiho - pozn.) a v Rige bojujú o návrat do A-skupiny I. divízie MS. V súbojoch o jedinú postupovú miestenku ich ešte čakajú Slovinky (1. apríla o 15.00 SELČ), Britky (3. apríla o 11.30 SELČ), Talianky (5. apríla o 11.30 SELČ) a Poľky (6. apríla o 15.00 SELČ).Veľká Británia - Taliansko 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)Slovinsko - Poľsko 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)1. SLOVENSKO 1 1 0 0 0 7:1 32. Slovinsko 1 1 0 0 0 4:1 33. V. Británia 1 1 0 0 0 1:0 34. Taliansko 1 0 0 0 1 0:1 05. Poľsko 1 0 0 0 1 1:4 06. Lotyšsko 1 0 0 0 1 1:7 0