Slovenky opäť prehrali, Francúzkam podľahli vysoko 0:8

kvalifikácia ME hráčok do 19 rokov:



2. skupina A-divízie:



Francúzsko – Slovensko 8:0 (5:0)



Góly: 22. Effaová, 30. a 60. Josephová, 39. Swierotová, 41. a 57. Ma. Mendyová, 44. Traoreová, 71. Bacoulová-Juillardová





Faro 30. novembra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov prehrali aj svoj druhý zápas na turnaji 1. fázy kvalifikácie ME 2025. V sobotňajšom stretnutí 2. skupiny A-divízie podľahli v Portugalsku Francúzkam vysoko 0:8. Favoritky duelu strelili päť gólov už v prvom polčase.Družstvo Jozefa Jelšica predtým vo svojom úvodnom stretnutí na turnaji prehralo s domácim Portugalskom 0:2. Slovenky sa vo Fare stretnú ešte so Severným Macedónskom (v utorok 3. decembra o 17.00). Zápas rozhodne o tom, ktorý tím sa udrží v A-divízii (Ligy A).