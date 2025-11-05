Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
5. november 2025
Slovenky otočili duel s Maďarkami, na úvod turnaja zvíťazili 3:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR

K obratu zavelila v 27. minúte Barbora Kapičáková, ďalšie góly SR pridali Nikola Nemčeková a Ema Tóthová.

Autor TASR
Landshut 5. novembra (TASR) - Slovenským hokejistkám vyšiel vstup do Nemeckého pohára v Landshute. Vo svojom úvodnom zápase na turnaji zdolali v stredu Maďarky 3:2, hoci po prvej tretine prehrávali 0:2.

K obratu zavelila v 27. minúte Barbora Kapičáková, ďalšie góly SR pridali Nikola Nemčeková a Ema Tóthová. Dva góly dali Slovenky v presilovkách. Oporou bola brankárka Zuzana Tomečková, ktorá podržala svoj tím najmä v závere počas tlaku súperiek. Zverenky trénera Miroslava Mosnára sa na turnaji ešte stretnú s Francúzkami (vo štvrtok o 16.15 h) a domácimi účastníčkami elitnej kategórie MS Nemkami (v piatok o 19.00 h).



Nemecký pohár - ženy:

SLOVENSKO - Maďarsko 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Góly: 27. Kapičáková, 34. Nemčeková, 41. Tóthová - 7. Lippaiová, 11. Fehérová



ďalší stredajší program:

19.30 Nemecko - Francúzsko
