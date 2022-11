Slovenky otvoria Pohár Billie-Jean Kingovej, Lipták: Môžeme prekvapiť

Program finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej v Glasgowe:



utorok 8. novembra:



B-skupina



11.00 SLOVENSKO - Austrália



C-skupina



17.00 Veľká Británia - Kazachstan



streda 9. novembra:



B-skupina



11.00 SLOVENSKO - Belgicko



A-skupina



11.00 Švajčiarsko - Taliansko



C-skupina



17.00 Španielsko - Kazachstan



D-skupina



17.00 USA - Poľsko



štvrtok 10. novembra



A-skupina



11.00 Taliansko - Kanada



B-skupina



11.00 Austrália - Belgicko



C-skupina



17.00 Španielsko - Veľká Británia



D-skupina



17.00 Česko - Poľsko



piatok 11. novembra:



A-skupina



12.00 Švajčiarsko - Kanada



D-skupina



17.30 Česko - USA



sobota 12. novembra:



11.00/17.00 semifinále



nedeľa 13. novembra:



14.00 finále

Glasgow 7. novembra (TASR) - Duelom B-skupiny medzi tenistkami Slovenska a Austrálie odštartuje v utorok o 10.00 SEČ v Glasgowe finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej. Zverenky kapitána Mateja Liptáka sa pokúsia odplatiť súperkám prehry 2:3 z duelov v Bratislave (2016) a Perthe (1995). V stredu nastúpia Slovenky v rovnakom čase proti Belgicku, s ktorým majú priaznivú bilanciu 2:1. Postup do semifinále si vybojujú víťazi štyroch trojčlenných skupín.Slovenské družstvo malo tretí vzájomný zápas s Austráliou pôvodne odohrať už v polovici apríla v Brisbane. Kvalifikačný súboj sa však napokon neuskutočnil. Austrálčanky totiž po suspendácii Ruska a Bieloruska postúpili priamo do finálovej skupiny ako renkingovo najvyššie postavený tím spomedzi vlaňajších semifinalistov. Slovensko prišlo o súpera v kvalifikácii a vďaka voľnému žrebu sa tiež dostalo do Glasgowa.uviedol pre TASR slovenský kapitán Matej Lipták.Vlani v Prahe slovenskému tímu tesne ušiel postup medzi elitné kvarteto. Po prehre 1:2 so Španielskom a víťazstve 2:1 nad USA obsadil v tabuľke druhé miesto za Američankami, ktoré sa dostali do semifinále vďaka lepšiemu pomeru setov.zdôraznil šéf slovenskej lavičky.Schmiedlová bude v Glasgowe v pozícii slovenskej singlovej jednotky.Debutantkou v slovenskom tíme je talentovaná iba 15-ročná Renáta Jamrichová, ktorá získala na letnom Európskom olympijskom festivale mládeže v Banskej Bystrici (EYOF) dve zlaté medaily.priznala Jamrichová, ktorá vlani úspešne reprezentovala Slovensko na ME do 14 rokov.