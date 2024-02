Slovenky plánujú uspieť v prvom zápase v Rige, Švihorík: Chceme vyhrať

Nominácia slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie pred dvojzápasom baráže Ligy národov o udržanie sa v B-divízii proti Lotyšsku:



brankárky: Mária Korenčiová (FC Como), Martina Geletová (ŠK Slovan Bratislava), Patrícia Chládeková (SV 07 Elversberg)



obrankyne: Diana Bartovičová (SK Slavia Praha), Patrícia Fischerová (AIK Štokholm), Jana Vojteková (FC Bazilej), Andrea Horváthová (Czarni Sosnowiec), Viktória Čeriová (FC Spartak Trnava), Kristína Košíková (SK Slavia Praha), Lenka Mazúchová (Dukla Banská Bystrica), Sára Kršiaková (Spartak Myjava)



stredopoliarky: Diana Lemešová (SKN St. Pölten), Mária Mikolajová (SKN St. Pölten), Dominika Škorvánková (FC Como), Victoria Kalaberová (OFI Crete Women FC), Ľudmila Maťavková (RSC Anderlecht), Kristína Panáková (Neulengbach SV)



útočníčky: Sofia Anna Škerdová (1. FC Slovácko), Tamara Morávková (SK Slavia Praha), Patrícia Hmírová (Sporting Club de Huelva), Nikola Rybanská (OFI Crete Women FC), Katarína Vredíková (Spartak Myjava), Michaela Ferencová (1. FC Slovácko)

Realizačný tím:



Tréner: Peter Kopúň



Asistent trénera: Michal Švihorík



Tréner brankárov: Martin Krnáč



Kondičný tréner: Miroslav Seňan



Technický vedúci: Michal Vengloš



Media manažér: Monika Jurigová



Lekár: Alice Kušnírová



Lekár: Patrícia Dragunová



Fyzioterapeut: Veronika Rybárová



Fyzioterapeut: Jaroslav Holub



Masér: Jindřich Ditrich



Kustód: Pavel Očoveji



Športový psychológ: Petra Pačesová

Senec 20. februára (TASR) - Asistenta trénera Michal Švihorík verí, že slovenské futbalové reprezentantky potvrdia pozíciu favoritiek už v prvom stretnutí dvojzápasu baráže Ligy národov o udržanie sa v B-divízii na pôde Lotyšska (piatok od 15.30 h). Slovenky sa zišli v Senci a realizačný tím musel urobiť pred dôležitým duelom aj zmeny v kádri.uviedol Švihorík a vyjadril sa aj k zdravotnému stavu v tíme a núteným zmenám:Namiesto nich realizačný tím povolal Michaelu Ferencová z devätnástky, ktorá mala odletieť s tímom do Turecka (WU19 čaká dvojzápas proti Turkyniam - pozn.), a Sáru Kršiakovú zo Spartaka Myjava.Slovenky skončili v B2-skupine so ziskom ôsmich bodov na treťom mieste za Fínskom a Chorvátskom. Ešte proti Severankám v decembri však boli v hre aj o druhú priečku v skupine a šancu bojovať o postup do vyššej kategórie.Oba tímy odohrali štyri vzájomné zápasy, naposledy v kvalifikácii o postup na ME 2022. Vtedy obe stretnutia vyhrali Slovenky (vonku 2:1 a doma 2:0).pokračoval asistenta trénera SR.Lotyšky vo svoje C1-skupine skončili druhé za Maltou. Obe vzájomné stretnutia s týmto súperom prehrali tesne o gól. Podľa Švihoríka sa družstvo chce sústrediť na vlastné výkony:Dodal, že v Rige sa chcú tešiť s úspechu a triumfu:Prvý duel bude na umelej tráve, čiže Slovenky budú v Senci trénovať na tomto povrchu. Odveta je na programe v utorok 27. februára o 18.00 h v Trnave na Štadióne Antona Malatinského.