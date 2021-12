Slovenky po 26 rokoch medzi elitou, Streicher chce postup zo skupiny

Zloženie základných skupín MS 2021 v hádzanej žien



A-skupina (Granollers): Francúzsko, Čierna Hora, Angola, Slovinsko

B-skupina (Llíria): Ruská hádzanárska federácia (RHF), Srbsko, Kamerun, Poľsko

C-skupina (Castellón): Nórsko, Rumunsko, Kazachstan, Irán

D-skupina (Torrevieja): Holandsko, Švédsko, Portoriko, Uzbekistan

E-skupina (Llíria): Nemecko, Maďarsko, Česko, SLOVENSKO

F-skupina (Granollers): Dánsko, Kórejská republika, Tunisko, Kongo

G-skupina (Castellón): Chorvátsko, Japonsko, Brazília, Paraguaj

H-skupina (Torrevieja): Španielsko, Rakúsko, Argentína, Čína





Program základnej E-skupiny (LLíria):



štvrtok 2. decembra:



18.00 h: Nemecko – Česko, 20.30 h: Maďarsko – SLOVENSKO



sobota 4. decembra:



18.00 h: SLOVENSKO – Nemecko, 20.30 h: Maďarsko – Česko



pondelok 6. decembra:



18.00 h: Česko – SLOVENSKO, 20.30 h: Nemecko – Maďarsko



Nominácia hádzanárok SR na MS 2021 v Španielsku:



Brankárky: Adriana Medveďová (MGA Fivers Viedeň/Rak.), Alexandra Ivanicjová (Mlyny Stoislaw Koszalin/Poľ.), Viktória Oguntoyová (HC DAC Dunajská Streda)

Pivotky: Nikoleta Trúnková, Valéria Dulinová (obe MŠK Iuventa Michalovce)

Krídelníčky: Martina Popovcová, Bibiana Štefaniková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Réka Bíziková (HC DAC Dunajská Streda), Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa)

Spojky: Karin Bujnochová (Achenheim Truchtersheim Handball/Fr.), Simona Szarková (Siófok KC/Maď.), Barbora Lanczová (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), Marianna Rebičová, Vladimíra Bajčiová, Adriána Holejová (všetky MŠK Iuventa Michalovce), Anette Emma Hudáková, Boglárka Bíziková, Natália Némethová (všetky HC DAC Dunajská Streda)

LLíria 1. decembra (TASR) - Duelom s favorizovaným Maďarskom odštartujú vo štvrtok slovenské hádzanárky svoje účinkovanie na MS v Španielsku. Na svetovom šampionáte sa predstavia prvýkrát od roku 1995 s cieľom vybojovať si postup zo základnej skupiny do hlavnej fázy.Slovenkám žreb prisúdil jedinú čisto európsku skupinu, okrem Maďarska sa v nej stretnú s Nemeckom a Českom. Všetky stretnutia odohrajú v meste Llíria neďaleko Valencie. Do hlavnej fázy sa prebojujú tri zo štyroch tímov. "," tvrdí tréner tímu Pavol Streicher, ktorého zverenky stavajú bookmakeri do pozície outsideriek skupiny. "Na šampionáte sa premiérovo predstaví 32 tímov, Slovenky sa naň dostali až vďaka voľnej karte. Pôvodne neuspeli v baráži o MS v dvojzápase so Srbskom. Streicher chce stavať na tímovom duchu. "" verí kormidelník. Jeho tím absolvoval generálku na minulotýždňovom turnaji v Madride, kde postupne prehral so Španielskom (15:35), Nemeckom (25:32) i Poľskom (24:35).," povedal Streicher pre oficiálny portál Slovenského zväzu hádzanej (SZH).Na vrcholnom podujatí štartovali Slovenky naposledy pred siedmimi rokmi, keď na ME 2014 v Chorvátsku a Maďarsku obsadili 12. priečku. Zo súčasného kádra tam vtedy účinkovali iba Simona Szarková a Réka Bíziková. Práve Szarková sa práve včas pred šampionátom stihla zotaviť zo zranenia kolena: ",“ skonštatovala prostredníctvom SZH Némethová.Zlaté medaily spred dvoch rokov obhajujú Holanďanky, odborníci však pasujú do úlohy hlavných favoritiek tradične silné Nórky, úradujúce majsterky Európy. Najvyššie ambície majú aj tohtoročné olympijské víťazky Francúzky, domáce vicemajsterky sveta Španielky, či rekordérky v počte titulov z majstrovstiev sveta Rusky (4).Po tri tímy z každej z ôsmich základných skupín vytvoria v hlavnej fáze štyri šesťčlenné skupiny. Z nich sa do vyraďovacej fázy prebojujú prvé dva tímy. Družstvá, ktoré zo základných skupín nepostúpia do hlavnej fázy, pokračujú v tzv. Prezidentskom pohári a potom v dueloch o konečné umiestnenie. Šampionát vyvrcholí 19. decembra zápasmi o medaily v meste Granollers, okrem neho a Llírie sú dejiskami ešte Castelló a Torrevieja. Do hľadísk budú môcť prísť aj diváci, všetky hráčky na turnaji musia byť podľa pravidiel Medzinárodnej hádzanárskej federácie (IHF) zaočkované proti koronavírusu. Priame prenosy z MS ponúkne RTVS.