Slovenky po prehre Šramkovej stratili šancu na postup
Autor TASR,aktualizované
Cordoba 15. novembra (TASR) - Slovenské tenistky definitívne stratili šancu na postup do budúcoročnej kvalifikácie Pohára Billie-Jean-Kingovej. Na miniturnaji v argentínskej Cordobe hrajú po dvojhrách so Švajčiarskom 1:1. O vyrovnávajúci bod pre Helvétky sa postarala Simona Waltertová, ktorá v dueli tímových jednotiek zdolala Rebeccu Šramkovú 6:4, 6:4. V piatok Slovenky podľahli Argentíne 0:3.
Šramkovej vyšiel úvod zápasu s Waltertovou a po rýchlom brejku sa ujala vedenia 3:0. Švajčiarka však v ďalších minútach vyrovnala na 3:3 a v koncovke prvého setu slávila úspech, keď v deviatom geme prelomila podanie Slovenky. V druhom dejstve za stavu 1:1 Šramková opäť stratila servis a následne požiadala o lekárske ošetrenie mimo kurtu. Po návrate na dvorec už nedokázala zastaviť rozbehnutú súperku, pre ktorú je antuka najsilnejší povrch.
miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej:
SLOVENSKO - Švajčiarsko 1:1 po dvojhrách
Viktória HRUNČÁKOVÁ - Susan Bandecchiová 7:5, 6:2
Rebecca Šramková - Simona Qaltertová 4:6, 4:6
