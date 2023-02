Slovenky postúpili na šampionát po výhre nad Luxemburskom

Kvalifikácia ME 2023 žien – H-skupina:



Slovensko - Luxembursko 114:59 (58:30)



Zostava a body Slovensko: Mištinová 25, Páleníková 22, Stašová 16, Jakubcová 15, Oroszová 9 (Martišková 13, Tarkovičová 6, Moravčíková 5, Moravčíková 3, Buknová a Remenárová po 2, Svetlíková 1, Havranová 0) - najviac bodov Luxemburska: Etuteová a Skrijeljová po 13, Mossongová 11. Rozhodovali: Tóthová (Maď.), Stalaučinskaité (Lit.), Skorek (Poľ.), TH: 22/17 – 11/6, fauly: 18 - 18, trojky: 17 - 7, štvrtiny: 28:19, 30:11, 35:17, 21:12, 900 divákov.



Na snímke zľava hráčka Slovenska Natália Martišková a hráčka Luxemburska Charlie Bidingerová v kvalifikačnom zápase H -skupiny Slovensko - Luxembursko o postup na majstrovstvá Európy 2023 v basketbale žien v Piešťanoch v nedeľu 12. februára 2023. Foto: TASR Lukáš Grinaj



Hlasy po zápase:



Juraj Suja, tréner SR: "Veľmi sa tešíme, že sa nám opäť podarilo postúpiť na majstrovstvá Európy, pretože je čoraz väčšia konkurencia v Európe. Vážime si, že sa to podarilo. Sledovali sme ostatné výsledky a už pred zápasom sme vedeli, že ako sa veci majú a že nám bude stačiť akékoľvek víťazstvo. Boli sme pokojní, verili sme, že kvalita je na našej strane. Posledný krok býva ťažký, v Luxembursku to nebol jednoduchý zápas, súper dával odpor. Mali sme rešpekt, ale dievčatá k tomu pristúpili zodpovedne, ako sa to v národnom tíme patrí. Urobili mi veľkú radosť, ako tímovo sa prezentovali."



Radka Stašová, hráčka SR: "Všetci sa tešíme. Verím, že všetci vieme, čo táto výhra znamená. Je to postup na majstrovstvá Európy, čo bol náš cieľ. Sme veľmi šťastní z toho, že sa nám to podarilo. Bol to rozhodne odlišný zápas ako ten v Luxembursku, prišli sem s iným družstvom. Som rada, že všetci baby si s chuťou zahrali. Bolo to plné energie od začiatku do konca."



Terézia Páleníková, hráčka SR: "Som nadšená, pretože si myslím, že patríme na Európu. Potvrdili sme to aj napriek tomu, že sme nemali počas každého okna všetky hráčky. Potvrdili sme našu dominanciu, som veľmi spokojná, šťastná a teším sa."









ďalší výsledok H-skupiny:



Švajčiarsko – Taliansko 63:79 (33:36)



Najviac bodov: Forová 14, Herminjardová 13, Hatchová a Schawrzová po 11 – Andreová 16, Bestagnová 14, Veronová a Zandalasiniová po 10





Piešťany 12. februára (TASR) - Slovenské basketbalistky postúpili na júnové majstrovstvá Európy v Slovinsku a Izraeli (15. - 25. júna). Zverenky trénera Juraja Suju zvládli záverečný duel kvalifikačnej H-skupiny, v piešťanskej Diplomat aréne zvíťazili v nedeľu nad Luxemburskom 114:59.V tomto stretnutí potrebovali Slovenky zvíťaziť, aby mohli pomýšľať na postup medzi 16 najlepších družstiev na. Svoju úlohu splnili a vzhľadom na vývoj v ostatných skupinách bolo po konci zápasu jasné, že im neujde jedna zo štyroch miesteniek pre družstvá na druhých miestach. Reprezentácia Slovenska sa predstaví na záverečnom turnaji 13-krát v ére samostatnosti, naposledy obsadila 13. pozíciu. Tohtoročný európsky šampionát sa odohrá v Ľubľane a Tel Avive.Zo slovenského pohľadu rozhodujúci duel kvalifikácie ME 2023 sa začal celkom otvorene a vo výrazne ofenzívnom duchu. Podľa očakávania robila na luxemburskej strane najväčší problém Etuteová, ale tím trénera Juraja Suju sa mohol oprieť o produktívne duo Stašová a Mištinová. Domáce basketbalistky mali jasne herne navrch, odrážalo sa to aj na budovaní vedenia. Prvú štvrtinu odohrala suverénne najmä Mištinová, s jej výrazným prispením bol náskok po prvej štvrtine takmer dvojciferný – 28:19. V druhej pokračovala v podaní Sloveniek herná ľahkosť, bez výraznejších problémov dominovali na palubovke. Luxembursko sa nezmohlo na žiaden výraznejší tlak, práve naopak, v polovici tejto 10-minútovky upravovala Páleníková po trojke už na 47:25. Dokonalú bodku dala za prvým polčasom Buknová, takmer súčasne s klaksónom upravovala na 58:30.Slovenky nepoľavovali ani po prestávke, naďalej si išli suverénne za víťazstvom a postupom na európsky šampionát. K veľkej ofenzívnej produkcii prispievala aj Páleníková, s veľkou ľahkosťou sa dostal náskok cez 40-bodovú hranicu. Postupne mohli dostať priestor aj menej vyťažované reprezentantky, aby mohli získať cenné skúsenosti na medzinárodnej scéne. Tarkovičovej úspešné tri trestné hody dali bodku za treťou časťou, skóre nimi upravila na 93:47. Záverečná štvrtina sa mohla dohrávať v uvoľnenom duchu, o prekonanie 100-bodovej hranice sa postarala najlepšia strelkyňa domácich Mištinová. Slovenky jednoznačne na palubovke dominovali a na konci mohla vypuknúť na ich lavičke postupová radosť.