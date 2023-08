Slovenky podľahli aj Rakúsku, s turnajom sa rozlúčili bez bodu

A-skupina I. divízie MS hokejistiek:



SLOVENSKO - Rakúsko 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)



Góly: 57. Rumanová (Leskovjanská, Blichová) - 35. Fazokasová (Meixnerová, Trummerová), 45. Grascherová (Artnerová). Rozhodovali: Ketonenová (Fín.), Whiteová (USA) - Gutauskasová (Kan.), Suchaneková (Poľ.), vylúčené: 2:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 2057 divákov.



zostava SR: Rišianová - Košecká, L. Šulíková, Vysokajová, Drábeková, Sternová, Leskovjanská, A. Šulíková – L. Halušková, Korenková, Hlinková – Bednáriková, Tóthová, Rumanová – Ištocyová, Kapičáková, Dobiášová – Blichová, R. Halušková



tabuľka:



1. Čína 4 4 0 0 0 12:5 12**



2. Rakúsko 5 3 0 0 2 8:5 9



-----------------------------------



3. Holandsko 4 3 0 0 1 12:10 9



4. Dánsko 4 2 0 0 2 10:7 6



5. Nórsko 4 1 0 0 3 10:17 3



-----------------------------------



6. SLOVENSKO 5 0 0 0 5 4:12 0*



Šen-čen 26. augusta (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky neuspeli ani vo svojom záverečnom zápase na turnaji A-skupiny I. divízie MS v čínskom Šen-čene. V sobotu podľahli Rakúsku 1:2 a so šampionátom sa rozlúčili s nulovým bodovým ziskom a so skóre 4:12.Zverenky fínskeho trénera Arta Sieppiho mali pred stretnutím s Rakúšankami istý zostup do B-skupiny I. divízie, s turnajom sa chceli rozlúčiť triumfom. Počas celého zápasu mali hernú i streleckú prevahu (46:15), no v koncovke sa presadili až v závere zásluhou Nikoly Rumanovej.*-zostup do B-skupiny I. divízie MS** - postup do elitnej kategórie