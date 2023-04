Hádzanárky podľahli Chorvátsku 18:31 a na šampionát nepocestujú

II. fáza kvalifikácie MS 2023 - odveta:



Chorvátsko - Slovensko 31:18 (17:10)



Najviac gólov Chorvátska: Milosavljevičová 8, Blaževičová 6/3, Ježičová 4, Pavlovičová 4/2. Zostava a góly SR: Oguntoyová, Ivanicjová – Dvorščáková 1, Popovcová 1, Štefaniková, Pócsíková, Trúnková 1, Habánková 1, Königová, Holejová 1/1, Bajčiová 1, Lanczová 6/1, Györiová, Bujnochová, E. Rajnohová 3, R. Bíziková 3/3. Rozhodovali: Lovinová a Stancová (obe Rum.), vylúčenia: 7:4, ČK: 39: Birtičová po troch vylúčeniach, 7m hody: 5/5 - 9/5, 2250 divákov (vypredané)



/prvý zápas 25:23, postúpilo Chorvátsko/



Slavonski Brod 12. apríla (TASR) - Slovenské hádzanárky sa nepredstavia na tohtoročných majstrovstvách sveta. V stredajšej barážovej odvete v Slavonskom Brode podľahli domácemu Chorvátsku jednoznačne o trinásť gólov 18:31. S favorizovaným súperom prehrali minulý týždeň aj prvý duel na domácej palubovke v Šali (23:25).Slovenky museli v búrlivej atmosfére vypredanej haly Vijuš od začiatku iba doťahovať náskok domácich, ktoré mali už po prvom k dobru sedem gólov a prakticky spečatili postup na šampionát. Zverenky trénera Jorgeho Dueňasa aj po prestávke za súperom výrazne zaostávali. Najlepšou strelkyňou slovenského tímu bola Barbora Lanczová, autorka šiestich presných zásahov. Na chorvátskej strane sa ôsmimi gólmi blysla Dejana Milosavljevičová.Svetový šampionát sa bude hrať na prelome novembra a decembra v troch krajinách - Dánsku, Nórsku a Švédsku. Okrem hostiteľských krajín mali už dávnejšie účasť vďaka umiestneniu na ME istú aj Francúzsko, Čierna Hora a Holandsko. O zvyšných desiatich miestenkách pre Európu rozhodla baráž, z nej si postup okrem Chorvátska vybojovali zatiaľ aj Česko, Ukrajina, Nemecko, Slovinsko a Srbsko. Na MS 2023 sa predstaví celkovo 32 tímov.Slovenské hádzanárky štartovali na predchádzajúcom svetovom šampionáte v roku 2021 v Španielsku vďaka voľnej karte a obsadili konečné 26. miesto.Slovenky nastúpili v identickej zostave ako v prvom stretnutí a mali pred sebou mimoriadne náročnú úlohu zmazať na pôde favorita dvojgólové manko. Skóre však na konci 3. minúty otvorila domáca Ježičová a už o štyri minúty neskôr Chorvátky po trojgólovej šnúre odskočili na výraznejší rozdiel - 5:2. Slovenská ekipa sa v útoku trápila, na čo po deviatich minútach hry reagoval kouč Dueňas oddychovým časom. Trúnková potom z pivota nadviazala na dva góly Lanczovej a znížila, no domáce boli rozbehnuté a hoci hostky viackrát podržala brankárka Oguntoyová, ani jej zákroky nezabránili päťgólovej strate v 19. minúte (5:10). V závere prvého dejstva ešte Lanczová nepremenila dve sedmičky a Chorvátky aj vďaka brankárke Pijevičovej išli do kabín s pohodlným náskokom 17:10. Ten po zmene strán rapídne navyšovali, začiatok druhého polčasu bol jasne v ich réžii a v 37. minúte viedli po šesťgólovej sérii už priepastným rozdielom 24:11. Slovenky štvrťhodinu pred koncom tromi zásahmi za sebou kozmeticky ukrojili z manka na 15:25, ale domáce v závere svoj jasný triumf ešte zvýraznili.