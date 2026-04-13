Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. apríl 2026
< sekcia Šport

Slovenky podľahli domácim Nemkám 2:4 v 6. skupine

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Velbert 13. apríla (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov prehrali aj vo svojom druhom zápase v 6. skupine A-ligy druhej fázy kvalifikácie ME. V pondelok vo Velberte podľahli domácemu Nemecku 2:4.

Slovenky v piatok prehrali s Francúzskom 1:2 a v priebežnej tabuľke skupiny im patrí posledná štvrtá priečka. Vo štvrtok sa stretnú s rovesníčkami z Írska, ktoré sú s jedným bodom tretie. Nemky majú po dvoch dueloch šesť bodov a okupujú prvú, postupovú pozíciu.



Kvalifikácia ME hráčok do 19 rokov - druhá fáza

A-liga, 6. skupina:

Nemecko - Slovensko 4:2 (3:1)

Góly: 1. Portellová, 27. Schicková, 45.+3 Eggertová, 85. Rückertová - 14. Rumančíková, 59. Havalecová
Neprehliadnite

