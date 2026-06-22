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Slovenky podľahli Kanaďankám hladko 1:9

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Na snímke sprava brankára Soňa Kubaniová (Slovensko), Sarah Davisová (Kanada) a Lucia Záborská (Slovensko) počas zápasu Slovensko - Kanada na majstrovstvách sveta v hokejbale žien v Ostrave v pondelok 22. júna 2026. Foto: TASR - Michal Runák

Po troch dueloch majú na konte jedno víťazstvo a dve prehry.

Autor TASR
Ostrava 22. júna (TASR) - Slovenské hokejbalistky prehrali vo svojom treťom zápase na MS v Ostrave s Kanadou 1:9. Po troch dueloch majú na konte jedno víťazstvo a dve prehry. V akcii boli v pondelok aj muži, aj ich čakal o 15.15 h súboj proti Kanade.



ženy:

Slovensko - Kanada 1:9 (0:2, 0:2, 1:5)

Góly: 36. Lidská - 4. McKnightová (Upshallová, Pageová), 15. Upshallová (McKnightová), 29. Upshallová (C. Blombergová, Pageová), 30. Laforgeová (Keanová), 32. Clarkeová (Proulxová), 34. McKnightová (Upshallová, Masonová), 38. Davisová (Upshallová, McKnightová), 42. Vigneauová Sargeantová (Karpenková, Pageová), 45. Jacobsonová (Proulxová, A. Blombergová). Rozhodkyne: Andrewsová (Kan.), Synková (ČR), vylúčenia: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



hlasy po zápase /zdroj TASR/:

Marián Hambálek, tréner SR: „Výsledok 1:9 je sklamaním. My sme plnili pokyny len v prvej tretine, potom sme mali veľa vylúčených a veľakrát sme ani nevedeli prečo. Vždy, keď sme v zápase dvíhali hlavy, tak nám súperky dali gól. Potom sme sa už v tretej tretine rozsypali a nič z toho, čo sme si povedali, sme neplnili.“



tabuľka:

1. Česko 2 2 0 0 0 11:5 6

2. USA 1 1 0 0 0 10:0 3

3. Kanada 2 1 0 0 1 13:7 3

4. Slovensko 3 1 0 0 2 7:15 3

5. V. Británia 1 0 0 0 1 1:5 0

6. Švajčiarsko 1 0 0 0 1 0:10 0
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