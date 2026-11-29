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Slovenky podľahli na JYSK Cupe aj domácim Maďarkám 22:33
Maďarky si v prvom polčase postupne vytvorili štvorgólový náskok a dokázali si ho udržať aj pred štartom druhej časti hry.
Autor TASR,aktualizované
Tatabánya 29. novembra (TASR) - Slovenské hádzanárky prehrali na JYSK Cupe v maďarskej Tatabányi aj s domácimi reprezentantkami 22:33. Pre Slovensko a aj pre zvyšné dva tímy bolo podujatie generálkou na blížiace sa ME. Slovenky predtým v sobotu podľahli Rakúsku 28:33. Domáce hráčky zvládli oba duely, nad Rakúšankami zvíťazili v piatok 33:29.
Maďarky si v prvom polčase postupne vytvorili štvorgólový náskok a dokázali si ho udržať aj pred štartom druhej časti hry. V nej dominovali a zvládli ju pomerom 19:12. Najväčšiu zásluhu na tom mala Katrin Klujberová, ktorá sa presadila dokopy sedemkrát a pridala aj dva premenené 7m hody. Najlepšou strelkyňou Sloveniek bola podobne ako proti Rakúsku Barbora Lanczová, v nedeľu zaznamenala šesť gólov.
Európsky šampionát odštartuje na budúci týždeň v piatich krajinách. Slovenky sa v bratislavskej základnej F-skupine postupne stretnú so Srbskom (4. decembra), Švédskom (6. decembra) a vicemajsterkami sveta z Nemecka (8. decembra). Zo štvorčlennej skupiny postúpia ďalej dva najlepšie tímy.
JYSK Cup - Tatabánya:
Maďarsko – SLOVENSKO 33:22 (14:10)
Najviac gólov Maďarska: Klujberová 7/2, Hársfalviová 6, Győri-Lukácsová 5. Zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková – Bölcskeiová 1, Vargová 2, Popovcová 4, Ščípová, Šutranová 1, Pastorková 1, Lanczová 6/1, Győriová 4, Hudáková, Gogová, Bjalončíková, Dmytrenková 1, Lukáčová 2, Bačenková, vylúčenia: 2:4, 7m hody: 4/3 - 2/1.
konečné poradie turnaja:
1. Maďarsko 2 2 0 0 66:51
2. Rakúsko 2 1 0 1 62:61
3. SLOVENSKO 2 0 0 2 50:66
hlasy po zápase /zdroj: HHF/:
Jan Beňadik, tréner Slovenska: „V úvode sme nadviazali na včerajší výkon z druhého polčasu a odohrali sme dobrý polčas s jedným z favoritov nadchádzajúcich ME. Bohužiaľ, vstup do toho druhého sa nám nevydaril a i keď sme sa dostali ešte na rozdiel šiestich gólov, aj vplyvom únavy nám na zdramatizovanie už nezostali sily.“
Martina Popovcová, hráčka Slovenska: „Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Na začiatku sme s Maďarkami držali krok, ale v druhom polčase nás rýchlymi protiútokmi trocha prevalcovali. Nezachytili sme úvod druhého polčasu. Výsledok mohol byť o čosi lepší, ale neskláňame hlavy a určite chceme bojovať. Tieto dva prípravné zápasy nám ukázali, čo musíme zlepšiť.“
Maďarky si v prvom polčase postupne vytvorili štvorgólový náskok a dokázali si ho udržať aj pred štartom druhej časti hry. V nej dominovali a zvládli ju pomerom 19:12. Najväčšiu zásluhu na tom mala Katrin Klujberová, ktorá sa presadila dokopy sedemkrát a pridala aj dva premenené 7m hody. Najlepšou strelkyňou Sloveniek bola podobne ako proti Rakúsku Barbora Lanczová, v nedeľu zaznamenala šesť gólov.
Európsky šampionát odštartuje na budúci týždeň v piatich krajinách. Slovenky sa v bratislavskej základnej F-skupine postupne stretnú so Srbskom (4. decembra), Švédskom (6. decembra) a vicemajsterkami sveta z Nemecka (8. decembra). Zo štvorčlennej skupiny postúpia ďalej dva najlepšie tímy.
JYSK Cup - Tatabánya:
Maďarsko – SLOVENSKO 33:22 (14:10)
Najviac gólov Maďarska: Klujberová 7/2, Hársfalviová 6, Győri-Lukácsová 5. Zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková – Bölcskeiová 1, Vargová 2, Popovcová 4, Ščípová, Šutranová 1, Pastorková 1, Lanczová 6/1, Győriová 4, Hudáková, Gogová, Bjalončíková, Dmytrenková 1, Lukáčová 2, Bačenková, vylúčenia: 2:4, 7m hody: 4/3 - 2/1.
konečné poradie turnaja:
1. Maďarsko 2 2 0 0 66:51
2. Rakúsko 2 1 0 1 62:61
3. SLOVENSKO 2 0 0 2 50:66
hlasy po zápase /zdroj: HHF/:
Jan Beňadik, tréner Slovenska: „V úvode sme nadviazali na včerajší výkon z druhého polčasu a odohrali sme dobrý polčas s jedným z favoritov nadchádzajúcich ME. Bohužiaľ, vstup do toho druhého sa nám nevydaril a i keď sme sa dostali ešte na rozdiel šiestich gólov, aj vplyvom únavy nám na zdramatizovanie už nezostali sily.“
Martina Popovcová, hráčka Slovenska: „Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Na začiatku sme s Maďarkami držali krok, ale v druhom polčase nás rýchlymi protiútokmi trocha prevalcovali. Nezachytili sme úvod druhého polčasu. Výsledok mohol byť o čosi lepší, ale neskláňame hlavy a určite chceme bojovať. Tieto dva prípravné zápasy nám ukázali, čo musíme zlepšiť.“