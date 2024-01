Slovenské vodné pólistky podľahli Nemkám 10:12

ME 2024:



D-skupina:



SLOVENSKO - Nemecko 10:12 (3:2, 4:4, 1:4, 2:2)



Zostava a góly SR: Petrunčíková - Sedláková 4, Mešterová 2, Baranovičová, Kačková, Kissová a Stankovianska po 1, Kopolovecová, Kurucová, Hinďošová, Kovalčiková a Telypková po 0 - najviac za Nemecko: Vossebergová 4, Plotzová 3







ďalší výsledok D-skupiny:



Bulharsko - Veľká Británia 6:19 (1:5, 1:6, 2:3, 2:5)







tabuľka:



1. Nemecko 2 2 0 0 41:19 6



2. Veľká Británia 2 2 0 0 31:13 6



3. SLOVENSKO 2 0 0 2 17:24 0



4. Bulharsko 2 0 0 2 15:48 0





Eindhoven 6. januára (TASR) - Slovenské vodné pólistky budú na ME v Eindhovene hrať o konečné 13.-16. miesto. Prehrali aj vo svojom druhom vystúpení vo výkonnostne slabšej D-skupine a to s Nemkami 10:12. Kľúčovým momentom bola tretia štvrtina, ktorá sa skončila v ich neprospech 1:4.Zverenky talianskej trénerky Cinzie Ragusovej tak neobsadia jednu z prvých dvoch priečok, ktorá zaisťuje postup do vyraďovacej časti. V skupine ich čaká ešte súboj proti Bulharsku. Na programe je v nedeľu o 12.00.