Slovenky podľahli Portugalsku 21:23 a stratili šancu na postup

Na snímke zľava Jessica Ferreirová (Portugalsko) a Bibiana Štefaniková (Slovensko) v zápase 2. kola kvalifikácie ME 2022 v hádzanej žien Slovensko - Portugalsko v 5. skupine v Topoľčanoch, 6. marca 2022. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Kvalifikácia ME 2022 hádzanárok - 5. skupina:



SLOVENSKO - Portugalsko 21:23 (14:12)



zostava a góly Slovenska: Medveďová, Furgaláková - Trúnková 6, Györiová, Popovcová 1, Štefaniková 4, R. Bíziková 3, Ratvajská, Bujnochová, S. Szarková, Lanczová 2, K. Kostelná, Bajčiová 4, A. Holejová 1, Rebičová, E. Rajnohová - najviac gólov Portugalska: Pereirová 6, Monteirová a Sabinová po 4. Rozhodovali: Mikelič, Paradina (Chor.), vylúčenia: 7:4, 7m hody: 2/1 - 7/5, 650 divákov.

Tabuľka:



1. Maďarsko 4 3 0 1 122:109 6



1. Španielsko 4 3 0 1 113:108 6



--------------------------------------



3. Portugalsko 4 2 0 2 93:99 4



4. SLOVENSKO 4 0 0 4 98:110 0

Topoľčany 6. marca (TASR) - Slovenské hádzanárky stále čakajú na prvé body v 5. skupine II. fázy kvalifikácie ME 2022. Vo svojom štvrtom vystúpení podľahli v nedeľu v Topoľčanoch reprezentantkám Portugalska 21:23 a zostali v tabuľke na poslednom 4. mieste. Hoci v polčase viedli 14:12, nedokázali napokon súperkám odplatiť štvrtkovú prehru v Paredese (21:24) a definitívne stratili šancu na postup na európsky šampionát.Najlepšou strelkyňou Sloveniek bola so šiestimi gólmi Nikoleta Trúnková, po štyri presné zásahy pridali Vladimíra Bajčiová a Bibiana Štefaniková. Domáce hráčky dlho držala v hre svojimi zákrokmi brankárka Adriana Medveďová, v druhom polčase však totálne zlyhali v zakončení, keď dlhých 13 minút nevedeli dať gól. Zverenky trénera Jorgeho Dueňasa sa najbližšie predstavia v kvalifikácii 20. apríla v Michalovciach proti Španielkam, skupinu zakončia o štyri dni neskôr duelom na pôde lídra z Maďarska.Na budúcoročný kontinentálny šampionát v Slovinsku, Severnom Macedónsku a Čiernej Hore si vybojujú postup prvé dva tímy z každej zo šiestich skupín.Slovenky mali v prvom dejstve mierne navrch, ani raz v ňom neprehrávali, väčšinou si udržiavali jedno- až dvojgólový náskok. V 29. minúte viedli 14:10, ale Portugalčanky dokázali do prestávky znížiť na rozdiel dvoch gólov. Oporou SR bola brankárka Medveďová, ktoré predviedla viacero výborných zákrokov. V druhom polčase hostky herne pridali a podarilo sa im otočiť skóre, v 50. minúte sa dostali do vedenia 20:17. Slovenky sa dopúšťali príliš veľkého množstva technických chýb a v závere sa im prestalo dariť aj v koncovke, keď narážali na pozornú brankárku Goisovú. Gól nedali dlhých 13 minút, streleckú smolu zlomila až Lanczová, ktorá znížila na 18:20. Za stavu 18:21 si tréner Dueňas vybral posledný time out, ale Slovenky už nedokázali zastaviť súperky v rozlete. Portugalčanky si už víťazstvo nenechali vziať, pripísali si ďalšie dva body do tabuľky a udržali sa v hre o postup.