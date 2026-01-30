< sekcia Šport
Slovenky podľahli Srbkám 4:12 a sú naďalej bez víťazstva
V záverečnom skupinovom dueli, ktorý je na programe v nedeľu o 10.00 h, si zmerajú sily s Turkyňami.
Autor TASR
Funchal 30. januára (TASR) - Slovenské vodné pólistky prehrali aj vo svojom štvrtom zápase na prebiehajúcich ME v portugalskom Funchale. V piatkovom stretnutí G-skupiny o umiestnenie podľahli srbským hráčkam 4:12. V záverečnom skupinovom dueli, ktorý je na programe v nedeľu o 10.00 h, si zmerajú sily s Turkyňami.
ME vo vodnom póle v portugalskom Funchale - ženy:
G-skupina (o 9.-16. miesto):
Nemecko - Turecko 14:15 po rozstrele (3:4, 3:1, 1:4, 5:3 - 2:3)
Srbsko - SLOVENSKO 12:4 (2:2, 5:0, 2:2, 3:0)
tabuľka:
1. Srbsko 2 2 0 0 0 21:12 6
2. Nemecko 2 1 0 1 0 36:26 4
3. Turecko 2 0 1 0 1 23:23 2
4. SLOVENSKO 2 0 0 0 2 15:34 0
