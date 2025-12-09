< sekcia Šport
Slovenky podľahli Švédkam 1:15, v boji o štvrťfinále s Holandskom
Autor TASR
Brno 8. decembra (TASR) - Slovenské florbalové reprezentantky zakončili skupinovú fázu na MS v Česku s bilanciou jedno víťazstvo a dve prehry. Vo svojom záverečnom vystúpení v B-skupine v Brne podľahli úradujúcim majsterkám sveta Švédkam 1:15 a v tabuľke skončili tretie. V utorkovom dueli play off o štvrťfinále sa stretnú s Holanďankami, ktoré obsadili druhé miesto vo výkonnostne slabšom „céčku“.
Zverenky trénera Michala Jedličku boli súčasťou „silnejšej“ skupiny, z ktorej postupovali všetky štyri tímy. Na čele tabuľky sa umiestnili o skóre Švédky pred Fínkami, ktoré v pondelok deklasovali Poľky 18:1. Obe družstvá zo severu Európy si zaistili miestenku priamo medzi najlepšiu osmičku, posledné Poľky čakal súboj o štvrťfinále s víťazkami C-skupiny Nórkami.
Slovenské hráčky sa proti jasným favoritkám dlho držali, až po desiatich minútach potrestala vylúčenie Bukovej Johanssonová. Krátko nato zvýšila Lundinová a hoci hrali Slovenky v závere tretiny znovu v oslabení, do jej konca už neinkasovali. V prostrednom dejstve dali Švédky ďalšie dva góly, z pohľadu Slovenska mohla znížiť Hudáková, no brankárka Hedinová sa blysla vynikajúcim zákrokom. V záverečnej tretine sa obhajkyne titulu predviedli v plnej sile a Jedličkovým zverenkám nasúkali jedenásť gólov. V drese Slovenska strelila jediný gól Pudišová, ktorá sa trafila z polovice ihriska.
MS žien vo florbale - B-skupina /Brno/:
Švédsko - SLOVENSKO 15:1 (2:0, 2:0, 11:1)
Góly: 10. Johanssonová (Wibronová), 15. Lundinová (Tschopová), 26. Johanssonová (Lundinová), 31. Viströmová (Wibronová), 41. Bäckstedtová (Lundinová), 43. Ögrenová (Rasmussenová), 45. Rasmussenová (Johanssonová), 48. Lindgrenová (Wibronová), 50. Ögrenová (Anderssonová), 52. Bäckstedtová (Johanssonová), 55. Johanssonová (Bäckstedtová), 55. Markströmová (Rasmussenová), 58. Johanssonová (Tschopová), 59. Markströmová (Carlssonová), 60. Viströmová (Wibronová) - 49. Pudišová (Hudáková). Rozhodovali: Nerg, Saarinen (obaja Fín.), vylúčení: 0:4, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 1212 divákov.
zostava SR: Veleková - Sabolová, Mrázová, Chúpeková, Hudáková, Hrabovská, Grossová, Faktorová, Drábeková, Buková, Belicová, Trošková, Vendžurová, Ragačová, Pudišová, Kocúrová, Klapitová, Kamenská, Dobošová, Túčeková
ďalší výsledok:
Poľsko - Fínsko 1:18 (1:5, 0:6, 0:7)
tabuľka:
1. Švédsko 3 3 1 0 39:4 5*
2. Fínsko 3 2 1 0 34:8 5*
3. SLOVENSKO 3 1 0 2 12:31 2**
4. Poľsko 3 0 0 3 4:46 0**
* - postup do štvrťfinále
** - postup do play off o štvrťfinále
