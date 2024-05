Slovenky podľahli v kvalifikácii domácim Srbkám 1:2

Kvalifikácia na ME 2025:

2. skupina B-divízie:



Srbsko - Slovensko 2:1 (1:1)



Góly: 22. Slovičová, 53. Ivanovičová - 9. Šurnovská. Rozhodkyne: Nurmustafinová - Magauová, Almaskyzyová (všetky Kaz.), ŽK: Slovičová, Damnjanovičová, Stefanovičová (všetky Srb.)



Srbsko: Kostičová - Poljaková, Slovičová, Stefanovičová, Vlajničová - Cankovičová (87. Krstičová), Blagojevičová (62. Matijevičová), Milivojevičová - Filipkovičová, Damnjanovičová (87. Petrovičová), Ivanovičová (90.+1 Mijatovičová)

Slovensko: Korenčiová - Bartovičová, Fischerová, Vojteková - Vredíková (67. Škerdová), Košíková (77. Horvathová), Maťavková, Hmírová (88. Kaláberová) - Mikolajová, Rybanská (46. Žemberyová), Šurnovská (67. Ferencová)

Belehrad 31. mája (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky prehrali v Belehrade s domácimi Srbkami 1:2 v piatkovom zápase kvalifikácie ME 2025. Po polovici zápasov v 2. kvalifikačnej skupine B-divízie boli na priebežnom 3. mieste s tromi bodmi. Slovenky sa stretnú so Srbkami aj v nasledujúcom zápase, ktorý je na programe v utorok 4. júna o 18.00 h v Trnave.Slovenky mali nádejný vstup do zápasu, keď Martina Šurnovská v 9. minúte otvorila skóre. Tesný náskok udržali do 22. minúty, keď Slovičová vyrovnala. Osem minút po zmene strán Ivanovičová upravila na 2:1 a na jej presný zásah už Slovenky nedokázali odpovedať.1. Srbsko 3 2 1 0 6:3 72. Škótsko 2 1 1 0 1:0 43. SLOVENSKO 3 1 0 2 3:3 34. Izrael 2 0 0 2 2:6 0