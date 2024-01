Slovenky porazili Švajčiarky a vo štvrťfinále vyzvú Fínky

MS hráčok do 18 rokov, B-skupina:



Švajčiarsko - Slovensko 1:2 po predĺžení (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)



Góly: 31. Inkampová (Lebundgutová, Balzerová) - 6. Lopušanová (Juríková), 62. Krákorová (Lopušanová). Rozhodovali: Kainbergerová (Rak.), Manthová (Kan.) - Dinantová (Belg.), Monardová (Švajč.), vylúčené: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1011 divákov



zostava SR: Debnárová – S. Halušková, Mateičková, Tischlerová, Krákorová, Masláková, Tomaštíková, Kostková, Nogová – Paulínyová, Beňáková, Blichová – Lopušanová, Tóthová, Juríková – Lačná, Komlošová, Lacková – Karkošková, Taricsová.



konečná tabuľka B-skupiny:



1. USA 3 3 0 0 0 19:2 9

2. Švédsko 3 2 0 0 1 12:8 6

3. SLOVENSKO 3 0 1 0 2 6:14 2

4. Švajčiarsko 3 0 0 1 2 3:16 1

Zug 10. januára (TASR) - Slovenské hokejistky budú hrať na MS hráčok do 18 rokov vo štvrtkovom štvrťfinále proti Fínsku. Rozhodli o tom stredajším víťazstvom nad domácim Švajčiarskom 2:1 po predĺžení v závere základnej B-skupiny.Vďaka prvému triumfu na turnaji sa umiestnili na 3. mieste pred Helvétkami a v súboji o štvrťfinále ich čaká Fínsko, druhý tím A-skupiny. Švajčiarky budú hrať s Kanaďankami, ktoré skupinu ovládli po suverénnych výsledkoch a celkovým skóre 29:1 v troch zápasoch. .Slovenky začali zápas aktívne a v 6. minúte išli do vedenia. Juríková v prečíslení dvoch proti jednej prihrala Lopušanovej, ktorá otvorila skóre - 0:1. V závere prvej časti sa domáce hráčky dostali k tlaku počas presilovky, ale brankárka Debnárová podržala slovenské družstvo. Slovenky mohli v druhej časti zvýšiť náskok, no nepomohli im k tomu ani dve presilovky. V 31. vyrovnala Inkampová a v ďalšom priebehu riadneho hracieho času dominovali brankárky. Slovenky rozhodli o víťazstve v 62. minúte, keď obrankyňa Krákorová zužitkovala prihrávku Lopušanovej - 1:2.