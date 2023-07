Slovenky postúpili na ME do 23 rokov v štafete 4x100 m do finále

Espoo 15. júla (TASR) - Slovenské šprintérky postúpili na atletických ME do 23 rokov vo fínskom Espoo do finále štafety na 4x100 m. V rozbehu vylepšili slovenský rekord tejto vekovej kategórie o 3,57 sekundy na 45,30 s.



Slovenky v zložení Viktória Forsterová, Viktória Strýčková, Lenka Kovačovicová a Agáta Cellerová obsadili vo svojom druhom rozbehu 4. miesto a celkovo zaznamenali ôsmy najlepší čas. "Všetky odovzdávky vyšli relatívne v poriadku. Postup do finále považujem za neskutočný úspech, čas 45,30 to len podčiarkuje. Baby a teda vlastne my všetci, sme ukázali, že štafeta sa dostala do nominácie právom," povedal podľa oficiálnej stránky Slovenského atletického zväzu (SAZ) kouč štafety Marek Korba.



Finále je programe už v sobotu. Od 15.40 SELČ.