Slovenky postúpili na ME, V Turecku vyhrali

2. zápas play off kvalifikácie ME:



Turecko - Slovensko 9:16 (3:3, 2:5, 1:5, 3:3)



zostava a góly SR: Horváthová, Kiššová - Kováčiková 2, Kurucová 1, Majláthová, Junasová 1, Sedláková, Pecková 2, Kolářová 2, Stankovianska 2, Garancovská 1, Kátlovská 2, Kiššová 3.



/prvý zápas 9:19, Slovenky postúpili na ME/



zloženie základných skupín ME 2020:



A-skupina: SLOVENSKO, Maďarsko, Grécko, Česko/Srbsko, Portugalsko/Chorvátsko, Rusko



B-skupina: Rumunsko/Nemecko, Holandsko, Francúzsko/Ukrajina, Španielsko, Izrael/Švajčiarsko, Taliansko



Istanbul 26. októbra (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle postúpili na ME 2020 (12. až 26. januára). V odvetnom zápase play off kvalifikácie zvíťazili nad Tureckom 16:9, čím potvrdili presvedčivé víťazstvo z prvého duelu 19:9. Po vyrovnanej prvej štvrtine (3:3) odskočili súperovi a aj v druhom stretnutí zvíťazili výrazným rozdielom. Na nedávnom žrebe ME v Budapešti už spoznali zloženie základnej A-skupiny, v ktorej budú štartovať.