Slovenky postúpili vo finále olympijského luku a majú istú medailu

Samsun 21. februára (TASR) - Slovenské reprezentantky v lukostreľbe Denisa Baránková, Elena Bendíková a Kristína Drusková postúpili na halových majstrovstvách Európy v tureckom Samsune do finále v tímovej súťaži v disciplíne olympijský luk. Slovensko má istotu historicky prvej medaily na tomto podujatí.



Slovenské trio si v semifinále poradilo s reprezentáciou Turecka 5:3 na setové body. O zlato si to v nedeľu 23. februára od 9.20 h rozdá s výberom Talianska. "Strieľalo sa mi super, s babami sme podali veľmi dobrý výkon. Nesmierne ma teší, že sme sa prvý raz v histórii prebojovali až do finále. Pevne verím, že v dobrých výkonoch budeme pokračovať a podarí sa nám získať zlato," povedala Baránková podľa oficiálnej stránky Slovenského lukostreleckého zväzu.



Rozšíriť medailovú zbierku Slovenska na európskom šampionáte dostane aj trio Richard Vereš, Jozef Lelovič a Tomáš Mikláš v disciplíne holý luk. V nedeľu o 7.30 h nastúpi na duel o bronz proti Rumunsku. Slovenská trojica prešla cez štvrťfinálovú prekážku v podobe Litvy po výsledku 6:2, no v semifinále prehrala s Talianskom 0:6. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského lukostreleckého zväzu.