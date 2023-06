Slovenky postúpili z prvého miesta, Bulharky zdolali 20:12

A-skupina kvalifikácie ME - Burgas:



Bulharsko - SLOVENSKO 12:20 (5:4, 1:3, 2:7, 4:6)



Góly SR: Kačková 5, Baranovičová, Sedláková a Pecková po 3, Stankovianska a Kátlovská po 2, Grezdová a Telipková po 1





konečná tabuľka A-skupiny:



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 36:22 6 *



2. Bulharsko 2 1 0 1 23:27 3



3. Malta 2 0 0 2 17:27 0



* postup na ME







hlas (zdroj: Slovenská plavecká federácia):



Natália Pecková, hráčka SR: "Určite sme podali lepší výkon než v zápase proti Malte. Aj tak však mohol byť náš výkon lepší, predovšetkým v prvých dvoch štvrtinách. Spravili sme veľa chýb v obrane. Čakali sme, že to nebude jednoduché, Bulharky boli doma a mali veľa fanúšikov. Snažili sme sa hrať tímovo a to sa nám darilo. Podporovali sme sa a boli sme pokojné až do konca zápasu. Do ME ešte musíme popracovať na viacerých veciach, najmä na obrane, aby sme nedostávali lacné góly."







Účastníci ME 2024:



Usporiadateľská krajina (a zároveň jeden z tímov najlepšej osmičky ME 2022): Izrael



Najlepších sedem tímov z ME 2022: Španielsko, Grécko, Taliansko, Holandsko, Maďarsko, Francúzsko, Chorvátsko



Tímy na prvých dvoch priečkach v kvalifikačných skupinách: SLOVENSKO, Rumunsko, Srbsko, Veľká Británia, Bulharsko, Turecko, Česko, Nemecko

Burgas 25. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle postúpili na ME 2024. V záverečnom zápase kvalifikačnej A-skupiny zdolali v Burgase domáce Bulharky 20:12 a obsadili v nej prvé miesto. Slovenky sa na ME prebojovali tretíkrát v histórii.Slovenky priradil žreb kvalifikácie do jednej z dvoch trojčlenných skupín. V hre boli dve postupové miesta, takže už sobotňajšie víťazstvo nad Maltou, ktoré prišlo po prehre Malty s Bulharskom, prakticky znamenalo postup. Slovenky v stretnutí s domácimi reprezentantkami zabrali najmä v tretej štvrtine, ktorú vyhrali o 5 gólov (7:2) a napokon sa po dvoch víťazstvách umiestnili na prvom mieste v skupine.Slovenky sa na ME premiérovo predstavili v roku 1993. Na turnaji vo Veľkej Británii prehrali všetkých šesť zápasov a so skóre 14:114 obsadili 12. miesto. Na druhú účasť museli čakať 27 rokov. Na ME 2020 v Maďarsku dosiahli v 8 zápasoch dve víťazstvá (skóre 35:133) a umiestnili sa na 8. priečke.