< sekcia Šport
Slovenky potrápili Japonky, prehrali gólom v záverečnej sekunde
Rozhodujúci moment prišiel v čase 59:59 min., keď strelou po vhadzovaní rozhodla o triumfe ázijského tímu Šigová.
Autor TASR
Dunkerque 12. decembra (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky nebodovali ani vo svojom druhom zápase na Turnaji štyroch krajín vo francúzskom meste Dunkerque. V piatok prehrali s Japonkami tesne 2:3, keď favorizované súperky strelili víťazný gól v záverečnej sekunde duelu.
Rozhodujúci moment prišiel v čase 59:59 min., keď strelou po vhadzovaní rozhodla o triumfe ázijského tímu Šigová. Oba góly SR strelila Lucia Halušková. Slovenské reprezentantky už vo štvrtok podľahli domácim Francúzkam 3:5, záverečný zápas na podujatí odohrajú v sobotu o 15.00 h proti Maďarkám. Informáciu priniesol web hockeyslovakia.sk.
Rozhodujúci moment prišiel v čase 59:59 min., keď strelou po vhadzovaní rozhodla o triumfe ázijského tímu Šigová. Oba góly SR strelila Lucia Halušková. Slovenské reprezentantky už vo štvrtok podľahli domácim Francúzkam 3:5, záverečný zápas na podujatí odohrajú v sobotu o 15.00 h proti Maďarkám. Informáciu priniesol web hockeyslovakia.sk.
Turnaj štyroch krajín v Dunkerque (Fr.):
Slovensko – Japonsko 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Góly: 13. L. Halušková (Leskovjanská, Matejková), 59. L. Halušková (Hlinková, Nemčeková) – 30. Kojamová (Maedová, Miurová), 51. Ukitová (Šigová, Satová), 60. Šigová (Norová)
Zostava SR: Debnárová – Leskovjanská, Košecká, Janeková, L. Šuliková, Kostková, Bednáriková, Krákorová, Gálisová – Korenková, Hlinková, Blichová – L. Halušková, Fančovičová, Nemčeková – Paulínyová, Beňáková, Matejková – Rumanová, Jancsóová, Lacková
Slovensko – Japonsko 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Góly: 13. L. Halušková (Leskovjanská, Matejková), 59. L. Halušková (Hlinková, Nemčeková) – 30. Kojamová (Maedová, Miurová), 51. Ukitová (Šigová, Satová), 60. Šigová (Norová)
Zostava SR: Debnárová – Leskovjanská, Košecká, Janeková, L. Šuliková, Kostková, Bednáriková, Krákorová, Gálisová – Korenková, Hlinková, Blichová – L. Halušková, Fančovičová, Nemčeková – Paulínyová, Beňáková, Matejková – Rumanová, Jancsóová, Lacková