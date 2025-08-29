Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenky prehrali aj druhý prípravný zápas s Taliankami, podľahli 1:5

Na archívnej snímke hokejistky Slovenska. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zaujímavosťou je, že talianska útočníčka Kristin Della Rovereová strelila v oboch zápasoch hetrik.

Autor TASR
Egne 29. augusta (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky prehrali v priebehu dvoch dní aj druhý prípravný zápas s domácimi Taliankami. V piatkovom stretnutí v Egne im podľahli 1:5. Jediný gól zvereniek Miroslava Mosnára strelila Nikola Nemčeková.

Talianky, ktoré sa predstavia aj na domácich ZOH 2026, zvíťazili nad Slovenkami aj vo štvrtok, keď triumfovali 7:2. Zaujímavosťou je, že talianska útočníčka Kristin Della Rovereová strelila v oboch zápasoch hetrik.



Prípravný zápas

Taliansko - Slovensko 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Gól SR: 29. Nemčeková (Janeková).

zostava SR: Tomečková – Leskovjanská, Košecká, Janeková, Kostková, Gálisová, Šuliková, Krákorová, Letaši – Taricsová, Hlinková, Bednárik – Karkošková, Rumanová, Nemčeková – Hirjaková, Jancsóová, Fančovičová – Lacková.




