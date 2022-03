Slovenky prehrali aj s Portugalskom 21:24 a sú bez bodu

Kvalifikácia ME 2022 hádzanárok - 5. skupina:

Portugalsko - SLOVENSKO 24:21 (13:10)



zostava a góly Slovenska: Medveďová, Furgaláková - R. Bíziková 4, Szarková 2, Bujnochová 1, Štefaniková 1, Kostelná, Rebičová, Popovcová 1, Rajnohová, Lanczová 2, Bajčiová, Györiova, Holejová 5, Trúnková 4, Ratvajská 1 - najviac gólov Portugalska: Limová 5, Pereirová a Sabinová po 4. Rozhodovali: R. Thiyagarajah, S. Thiyagarajah (obaja Nem.), vylúčenia: 3:3, 7m hody: 3/3 - 1/3.

Ďalší výsledok 5. skupiny:



Maďarsko - Španielsko 28:30 (16:13)



tabuľka:



1. Španielsko 3 3 0 0 86:78 6

2. Maďarsko 3 2 0 1 92:82 4

3. Portugalsko 3 1 0 2 70:78 2

4. SLOVENSKO 3 0 0 3 77:87 0

Paredes 3. marca (TASR) - Slovenské hádzanárky neuspeli ani vo svojom treťom vystúpení v 5. skupine druhej fázy kvalifikácie ME 2022 a stále sú bez bodu. Po prehrách so Španielskom a Maďarskom podľahli vo štvrtok v Paredese domácemu Portugalsku 21:24.Najlepšou strelkyňou Sloveniek bola Adriána Holejová, autorka piatich gólov, Nikoleta Trúnková a Réka Bíziková pridali štyri. Zverenky trénera Jorgeho Dueňasa sa najbližšie predstavia v kvalifikácii opäť v zápase s Portugalskom. V nedeľu ho privítajú v Topoľčanoch.Na budúcoročný európsky šampionát v Slovinsku, Severnom Macedónsku a Čiernej Hore si vybojujú postup prvé dva tímy z každej zo šiestich skupín.Domáce hádzanárky poslala už v 1. minúte do vedenia Sabinová, no Slovenky otočili po góloch Štefánikovej a Holejovej. Domáce hráčky im potom ušli na rozdiel štyroch gólov a v 13. minúte viedli 8:4. Hostky sa po trefe Bíziková dotiahli na rozdiel dvoch, no portugalské hráčky boli aj naďalej lepšie v ofenzíve a prvý polčas vyhrali o tri body 13:10. V druhom dejstve pokračoval obraz z konca prvého a náskok domácich hádzanárok narastal. Po Sousovej v 38. minúte viedli už o sedem bodov (19:12) a opraty duelu držali pevne vo svojich rukách. Slovenky sa v 46. minúte priblížili na rozdiel piatich gólov po zásahu Bízikovej a keď sa presadila aj Trúnková bolo skóre 23:19 v prospech domácich. Bodku za zápasom dala v poslednej minúte Popovcová, ktorá po brejku znížila na 21:24.