Slovenky prehrali doma s Tureckom 50:65

kvalifikácia ME 2025 žien - F-skupina:



SLOVENSKO - Turecko 50:65 (18:32)



SR: Mištinová 11, Dudášová 10, Jakubcová 3, Moravčíková 2, Buknová 0 (Mikulášiková a Stašová po 8, Kováčiková 6, Remenárová 2, Sedláková 0)



najviac bodov Turecko: McCowanová 24, Onarová 12, Cakirová a Senyüreková po 8



TH: 5/4 – 17/11, fauly: 20 - 17, trojky: 6 - 4, rozhodovali: Ivanovičová (Srb.), Čavar (Bos. a Herc.), Kaludjerovič (Č. Hora), štvrtiny: 9:19, 9:13, 20:19, 12:14, 2084 divákov.

Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovenské basketbalistky zaznamenali v F-skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 druhú stratu bodov, v bratislavskej Gopass aréne prehrali pred viac ako 2000 divákmi s favorizovaným Tureckom 50:65. V tabuľke si s bilanciou dvoch výhier a dvoch prehier udržali druhú pozíciu. Najbližšie čaká výber Slovenska v kvalifikácii o postup na záverečný turnaj domáci dvojzápas proti Rumunsku (6. februára 2025) a Islandu (9. februára 2025).Dôležitý kvalifikačný súboj Slovenska s Tureckom sa nezačal pre výber trénera Martina Pospíšila ideálne, na svoje prvé body čakal až do šiestej minúty, keď sa presadila Mištinová. Súper sa medzitým dostal do vedenia 10:0 a v dosť skorej fáze stretnutia si vytvoril komfortnú pozíciu. Slovenky mali problémy s presadzovaním sa v ofenzíve a na agresívny tlak Turecka nevedeli adekvátne reagovať, vďaka čomu sa nedostali ku svojej hre. Situácia sa síce postupne stabilizovala, ale po prvej časti bol stav nepriaznivý - 9:19. Úvodná polovica druhej štvrtiny bola bodovo z oboch strán chudobná, Turkyne sa postupne rozbehli a najmä McCowanová robila veľké problémy slovenskej obrane. Na domácej strane sa snažila ťahať družstvo Stašová, ale ani ona nezabránila tomu, že na polčasovú prestávku sa išlo za stavu 18:32.Slovenky odštartovali tretiu štvrtinu aktívnejšie, boli vo svojom rytme a útočne sa pustili do sťahovania manka. V jednej chvíli bolo dokonca jednociferné, nádej na obrat, respektíve víťazstvo tak razom aj vďaka Mikulášikovej ožila. Turecko sa však nezľaklo tlaku a okamžite reagovalo 8-bodovou šnúrou, ktorou si opätovne vypracovalo výraznejší dvojciferný náskok. Pred poslednou 10-minútovkou viedli favorizované hostky 51:38. Domáci kolektív ešte bojoval zo všetkých síl o zdramatizovanie zápasu, v niektorých momentoch sa mu to aj darilo, ale skúsenejší súper si išiel bez väčších starostí za pokračovaním víťaznej série v kvalifikácii ME 2025.