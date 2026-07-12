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Slovenky prehrali duel o bronz a nepostúpili do A-kategórie
Slovenky predtým v sobotu prehrali s favorizovanými Portugalčankami 46:73.
Autor TASR,aktualizované
Samokov 12. júla (TASR) - Slovenské basketbalistky do 20 rokov si nevybojovali miestenku v elitnej A-kategórii majstrovstiev Európy. Po neúspešnom semifinále na turnaji B-kategórie ME v bulharskom Samokove mali ešte možnosť postúpiť v súboji o 3. miesto proti Čiernej Hore, ktorej však v nedeľu podľahli 55:70.
Slovenky predtým v sobotu prehrali s favorizovanými Portugalčankami 46:73. Miestenku v najvyššej kategórii si okrem Čiernej Hory vybojovali aj rovesníčky z Portugalska a Grécka, ktoré si od 19.30 h zmerali sily vo finále.
hlas po zápase /zdroj: slovakbasket.sk/:
Juraj Suja, tréner Slovenska: „Veľmi nás mrzí, že nám ušiel bronz a postup do A-divízie. Začali sme veľmi vlažne, ustráchane a viezlo sa to s nami celý zápas. Dievčatá však musím pochváliť, že nezložili hlavy a z 15-bodového manka sme sa dokázali dostať na rozdiel dvoch bodov. Mali sme veľký nápor, bohužiaľ, urobili sme tri osobné chyby, dostali sme z nich osem bodov a súper si to už ukontroloval. Prehrali sme s lepším tímom a keď sa na to pozriem v globále, musíme byť hrdí na dievčatá, že sa dostali do semifinále a bojov o medaily. Je to maximum, čo sme tu mohli dosiahnuť. Pod sebou sme nechali domáce Bulharsko, Česko či Holandsko, výborné tímy. Výsledok je tak možno ešte lepší, ako by niekto čakal.“
Slovenky predtým v sobotu prehrali s favorizovanými Portugalčankami 46:73. Miestenku v najvyššej kategórii si okrem Čiernej Hory vybojovali aj rovesníčky z Portugalska a Grécka, ktoré si od 19.30 h zmerali sily vo finále.
B-kategória ME hráčok do 20 rokov - zápas o 3. miesto:
Čierna Hora - SLOVENSKO 70:55 (37:26)
najviac bodov: Radevičová 23, Sekuličová 12, Dragišičová 11 - Štefančová 14, Chovaníková 10, M. Oravcová a da Cruzová po 8
Čierna Hora - SLOVENSKO 70:55 (37:26)
najviac bodov: Radevičová 23, Sekuličová 12, Dragišičová 11 - Štefančová 14, Chovaníková 10, M. Oravcová a da Cruzová po 8
hlas po zápase /zdroj: slovakbasket.sk/:
Juraj Suja, tréner Slovenska: „Veľmi nás mrzí, že nám ušiel bronz a postup do A-divízie. Začali sme veľmi vlažne, ustráchane a viezlo sa to s nami celý zápas. Dievčatá však musím pochváliť, že nezložili hlavy a z 15-bodového manka sme sa dokázali dostať na rozdiel dvoch bodov. Mali sme veľký nápor, bohužiaľ, urobili sme tri osobné chyby, dostali sme z nich osem bodov a súper si to už ukontroloval. Prehrali sme s lepším tímom a keď sa na to pozriem v globále, musíme byť hrdí na dievčatá, že sa dostali do semifinále a bojov o medaily. Je to maximum, čo sme tu mohli dosiahnuť. Pod sebou sme nechali domáce Bulharsko, Česko či Holandsko, výborné tímy. Výsledok je tak možno ešte lepší, ako by niekto čakal.“