Slovenky prehrali s Bieloruskami na ME a nepostúpili, hoci viedli 2:0

EuroVolley žien 2021 - štvrtok:



C-skupina (Zadar/Chorvátsko):



SLOVENSKO - Bielorusko 2:3 (18, 23, -23, -28, -12)

Zadar 26. augusta (TASR) - Slovenské volejbalistky nepostúpili do osemfinále ME 2021. Vo svojom piatom stretnutí C-skupiny v chorvátskom Zadare nestačili na Bielorusko 2:3, hoci po prvých dvoch setoch viedli 2:0. Do vyraďovacích bojov postúpili z C-skupiny Talianky, Chorvátky, Bielorusky a Maďarky.Slovenky štartovali na majstrovstvách Európy v rokoch 2003, 2007 a 2009, zakaždým skončili už v základnej skupine. V roku 2019 sa predstavili na kontinentálnom šampionáte na domácej pôde a po prvý raz sa tešili z postupu zo skupiny. V osemfinále potom nestačili na Taliansko, podľahli mu 0:3.V Zadare nezačali dobre, v úvodnom zápase podľahli Maďarkám 1:3, potom prehrali 0:3 s Chorvátskom a 1:3 s Talianskom. Vo štvrtom zápase však dokázali zdolať Švajčiarsko 3:1 a na postup potrebovali zvíťaziť aj vo svojom poslednom zápase v skupine. Po prvých dvoch setoch však Bielorusky zlepšili hru a otočili zápas. Zverenky Marca Fenoglia mali v treťom sete dva mečbaly, ale nedokázali ich využiť.