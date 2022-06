Slovenky nezvládli poraziť Česko a prehrali 2:7 na MS do 18 rokov

MS hráčok do 18 rokov - o 5. miesto (Middleton/USA):



hlasy po zápase /IIHF/:



Gabriela Sabolová, trénerka SR: "Dve tretiny boli dobré, ale tá druhá, neviem, čo sa tam stalo. Bolo tam príliš veľa chýb, príliš veľa gólových šancí. Naša brankárka by mala byť kvôli tomu nahnevaná, pretože chytala dobre."



Tereza Plosová, útočníčka ČR: "Veríme, že na tomto výsledku môžeme stavať do budúcnosti. Je to skvelé pre ďalší turnaj, máme veľkú motiváciu."

Middleton 13. júna (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov prehrali na majstrovstvách sveta zápas o piate miesto s Českom 2:7 a obsadili konečnú šiestu priečku.Zverenky trénerky Gabriely Sabolovej nezačali zle a po prvej tretine viedli 1:0 gólom najmladšej členky slovenského tímu, štrnásťročnej útočníčky Emy Tóthovej. V druhom dejstve však Češky potvrdili svoju prevahu a šiestimi presnými zásahmi rozhodli zápas. Slovenskú brankárku Lauru Medviďovú postupne prekonali Markéta Mazancová, Tereza Plosová, Adéla Šapovalivová, Karolína Veverková a dvakrát Tereza Pištěková. V 50. minúte zvýšila české vedenie Petra Matějová, ale posledné slovo mali Slovenky. Konečnú pečať výsledku dala v 52. minúte Emma Donovalová.V noci na pondelok figurovali okrem súboja Slovenska s Českom aj ďalšie tri duely. V semifinálových zápasoch uspeli zámorské tímy. Američanky zdolali Švédky 3:2 a Kanaďanky si poradili s Fínkami 2:1. V sérii o záchranu triumfovali Švajčiarky nad Nemkami 7:3 a poslali ich do nižšej kategórie MS, informoval hockeyslovakia.sk.7:2 (0:1, 6:0, 1:1)23. Mazancová (Gruntová), 26. Plosová (Pištěková), 30. Šapovalivová (Pištěková, Plosová), 33. Veverková (Matějová), 37. Pištěková (Plosová, Trnková), 40. Pištěková (Šapovalivová, Plosová), 50. Matějová (Dubová, Veverková) - 15. Tóthová (Kapicáková, Mateičková), 52. Donovalová (Hudáková, Janeková). Rozhodovali: Malá, Novotná (obe ČR) - Anex Dit Chenaudová (Švaj.), Moleková (SR), vylúčené: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 44:14, 326 divákov.Hesová - Pavlasová, Hotová, Trnková, Mašková, Vaníčková, Hračová, Narovcová, Slavíčková - Bartáková, Gruntová, Juříčková - Šapovalivová, Pištěková, Plosová - Mazancová, Brichová, Malicka - Matějová, Dubová, VeverkováMedviďová - Stern, Janeková, S. Halušková, Mateičková, Macková, Krákorová, M. Nemčeková - Hudáková, Fančovičová, Plankenauerová - Blichová, Dobiašová, Kapičáková - Donovalová, Tóthová, Tomaštíková - Taricsová, Jancsóová, ŠtrbákováFínsko - Kanada 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)USA - Švédsko 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)Nemecko - Švajčiarsko 3:7 (0:3, 0:3, 3:1)/prvý zápas: 0:1, vypadlo Nemecko/