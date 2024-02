Slovenky prehrali s favorizovaným Nemeckom vysoko 18:40

Kvalifikácia ME 2024 hádzanárok, 2. skupina:



Šaľa - 3. kolo:



SLOVENSKO - Nemecko 18:40 (8:20)



Zostava a góly SR: Olláhová 1, Ivanicjová - Popovcová 1, Pastoreková, Pócsíková 3, Michálková 1, Ratvajská, Szarková 4, Zsákovicsová 1, Némethová 1, Lanczová 4, Bujnohová, Varjassiová 1, Virág Demeterová, Rajnohová 1, Bíziková. Najviac gólov Nemecka: Grijseelsová a Döllová po 8, Antlová 5. Rozhodovali: Altmár - Horváth (obaja Maď.), vylúčenia: 1:3, 7m hody: 1/1 - 2/2

Šaľa 29. februára (TASR) - Hádzanárky Slovenska prehrali vo štvrtkovom dueli kvalifikácie ME 2024 v Šali s Nemeckom priepastným rozdielom 18:40. Po troch zápasoch druhej skupiny tak majú na konte naďalej dva body za stredajšie víťazstvo nad Izraelom (31:22). Favoritky štvrtkového duelu i celej skupiny z Nemecka zatiaľ neprehrali a sú na čele tabuľky. Oba tímy čaká odveta v nedeľu v Düsseldorfe.Zverenky trénera Jorgeho Duenasa začali svoje pôsobenie v skupine októbrovou prehrou s Ukrajinou v poľskom Mielci (20:25). V stredu si pripísali v Šali víťazstvo nad Izraelom, čo bol ich prvý triumf v ostrom zápase od novembra 2022. Ďalší duel na palubovke Nemecka odohrajú v nedeľu o 18.15 h. V Šali sa okrem dvoch duelov Slovenska budú hrať aj ďalšie dva zápasy 2. skupiny medzi Izraelom a Ukrajinou - najskôr vo štvrtok a potom v sobotu 2. marca.Slovenky sa museli vysporiadať s mnohými absenciami. Ich vyhliadky do stretnutia s tímom, ktorý nikdy nechýbal na záverečnom európskom turnaji, tak boli ešte menšie. Nemky potvrdzovali úlohu favoritiek od začiatku, súperky nepustili do vedenia ani raz a suverénne kráčali za víťazstvom. Domáce družstvo malo na konci zápasu 30 technických chýb oproti desiatim v podaní Nemiek.Európsky šampionát sa uskutoční od 28. novembra do 15. decembra tohto roka v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku. Na ME štartovali Slovenky naposledy v roku 2014, keď obsadili dvanástu priečku. Z každej kvalifikačnej skupiny postupujú najlepšie dva tímy a najlepšie štyri z osemčlennej tabuľky tretích tímov.Ako prvé skórovali Nemky po 45 sekundách hry z brejku, Ivanicjovú prekonala Döllová. Ďalšie tri góly prišli po ofenzívnych chybách domáceho družstva a v štvrtej minúte už hosťujúce hráčky viedli o štyri góly. Slovenky skórovali prvýkrát z trestného hodu v podaní Pócsíkovej a gólovo využili vylúčenie Behnkeovej aj z hry. Nemky mali v ďalších minútach pevnú obranu a v prechode do útoku im súperky nestačili v rýchlosti ani pozične. V polovici prvého dejstva viedli Nemky už o šesť gólov. Slovenky neskórovali dlhých deväť minút, krízu prelomili v 23. minúte, keď Varjassiová znížila na 6:15. Na celkovom dojme úvodného polčasu to však veľa nezmenilo a Nemky išli do šatne s dvanásťgólovým náskokom 20:8.Aj druhý polčas otvorili gólovo Nemky, tentokrát to prišlo v tretej minúte. Viac bránili a nehrnuli sa do brejkov či útoku, no napriek tomu pomaly zvyšovali náskok. Svojmu tímu pomohla domáca striedajúca brankárka Olláhová, no nie tak výrazne ako jej náprotivky Filterová a Wachterová. Štvrťhodinu pred koncom zápasu viedli Nemky už 29:13 a zápas ukončili s priepastným 22-gólovým plusom.1. Nemecko 2 2 0 0 71:42 42. Ukrajina 2 1 0 1 49:51 23. SLOVENSKO 3 1 0 2 69:87 24. Izrael 1 0 0 1 22:31 03. kolo - štvrtok 29. februára (Šaľa):20.30 h Izrael - Ukrajina4. kolo - nedeľa 3. marca (Düsseldorf):18.15 h Nemecko - SLOVENSKO