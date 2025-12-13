< sekcia Šport
Slovenky prehrali s Lotyškami 3:4 pp, zahrajú si o 7. miesto
Autor TASR,aktualizované
Ostrava 13. decembra (TASR) - Slovenská ženská florbalová reprezentácia si zahrá na majstrovstvách sveta v Česku o konečnú siedmu priečku. V súboji o 5. - 8. miesto prehrala v Ostrave s Lotyšskom 3:4 po predĺžení. Záverečné vystúpenie zvereniek trénera Michala Jedličku na turnaji je na programe v nedeľu 14. decembra o 10.30 h proti Dánsku.
MS žien vo florbale - o 5. - 8. miesto /Ostrava/:
Lotyšsko - SLOVENSKO 4:3 pp (2:0, 1:1, 0:2 - 1:0)
Góly: 16. J. Roziteová (Grapenová), 19. Ankudinovová (J. Roziteová), 21. Grapenová (Ankudinovová), 67. Salacieteová – 29. Hudáková (Hrabovská), 44. Hrabovská (Chúpeková), 52. Chúpeková (Sabolová). Rozhodovali: Husáková, Patera (obaja ČR), vylúčení: 1:0, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 390 divákov.
zostava SR: Farulová – Dobošová, Hrabovská, Klapitová, Kocúrová, Pudišová, Trošková, Belicová, Buková, Drábeková, Faktorová, Grossová, Hudáková, Chúpeková, Kamenská, Mrázová, Ragačová, Sabolová, Tučeková, Vendžurová
Prvý duel Slovenska v skupine o umiestnenie bol dlhé minúty v znamení bojovnosti a vyčkávacej takticky, ani jedno družstvo si nevedelo vypracovať súvislejší tlak. Slovenky boli síce aktívnejšie, ale efektivita v zakončovaní bola naopak na lotyšskej strane. V 16. minúte tak otvorila strelecký účet duelu Roziteová a ešte do prestávky zvýšila na 2:0 Ankudinovová. Slovenský tím chcel po prestávke zvrátiť negatívny vývoj stretnutia, ale hneď z prvej šance inkasoval od Grapenovej tretí gól do svojej siete.
K nádeji na zvrat prišlo v polovici zápasu, keď sa o prvý slovenský gól v zápase postarala Hudáková. To dodalo družstvu zvýšenú aktivitu a viacero možností na kontaktný gól, ale do tretej tretiny sa išlo za stavu 1:3 z pohľadu Slovenska. Súboj sa napokon podarilo zdramatizovať, Hrabovská využila ponúknutú presilovku a razom bol rozdiel na Lotyšsko už len jednogólový. Slovenský tlak pokračoval, necelých osem minút pred koncom sa Chúpekovej podarilo vyrovnať. Slovenky mali možnosti dokončiť víťazný obrat ešte v riadnom hracom čase, ale z tlaku vytúžený štvrtý gól neprišiel. V samotnom závere dostala jedinečnú možnosť rozhodnúť duel Lotyška Ankudinovová, no jej trestné strieľanie Farulová vychytala. Predĺženie rozhodla jedna chyba v obrane, ktorú nekompromisne potrestala Salacieteová a vybojovala pre Lotyšsko triumf.
hlasy po zápase /szfb.sk/:
Michal Jedlička, tréner Slovenska: „Veľmi ťažko sa mi hodnotí. Snažili sme sa a niet čo dievčatám vyčítať. Vypracovali sme si veľké množstvo šancí, dokázali sme vyrovnať. Súper čakal na naše chyby, ktoré občas prišli, no a tú najdôležitejšiu využili na gól počas predĺženia. Hoci Linda Pudišová to mala zložité, ale mohla to riešiť jednoduchším spôsobom.“
Laura Chúpeková, hráčka Slovenska: „Je mi veľmi ľúto, že sme nezvládli tento súboj a že si nezahráme o piate miesto, pretože to bol náš cieľ...“
ďalší výsledok o 5. - 8. miesto:
Nórsko - Dánsko 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)
