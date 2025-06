Slovenky prehrali s Ukrajinou 0:3, nepostúpili do Final Four

Zlatá Európska liga



Ukrajina - SLOVENSKO 3:0 (12, 21, 16)



Rozhodcovia: Makowski (Pol.), Paršin (Ukr.)





Radom 15. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky neuspeli vo svojom šiestom zápase v Zlatej Európskej lige. Na turnaji v poľskom Radome prehrali v nedeľu s Ukrajinou 0:3 na sety a nepostúpili tak do Final Four. Zverenky trénera Michala Mašeka dosiahli v základnej časti tri víťazstvá a tri prehry a nemôžu už v tabuľke skončiť lepšie ako na piatom mieste.Slovenky potrebovali na postup do Final Four zvíťaziť nad Ukrajinou 3:0 alebo 3:1, pri rovnosti bodov by mali lepší pomer setov. Teoreticky ešte mohli postúpiť aj pri dvojbodovom víťazstve na úkor Maďariek, ktoré čakal na domácom turnaji v Kaposvári o 18.00 h duel s Portugalskom. Slovenky však od úvodu jasne zaostávali, nevedeli sa herne chytiť a prvý set prehrali hladko 12:25. V druhom sa zlepšili, mali výborný vstup a rýchlo viedli 3:0. Ukrajinky sa postupne dotiahli, vyrovnali hru a koncovku setu zvládli lepšie. Zverenky Michala Mašeka tak za stavu 0:2 na sety vedeli, že ich sen o postupe sa rozplynul. Do tretieho setu vstúpili dobre a vybudovali si náskok 3:1. Ukrajinky potom otočili šesťbodovou šnúrou a už si vedenie nenechali vziať. Napokon set pre seba uchmatli pomerom 25:16.