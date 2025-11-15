< sekcia Šport
Slovenky prehrali so Švajčiarskom 1:2 a skončia tretie
Autor TASR,aktualizované
Cordoba 15. novembra (TASR) - Slovenské tenistky nepostúpili do budúcoročnej kvalifikácie Pohára Billie-Jean-Kingovej. V druhom zápase na miniturnaji v argentínskej Cordobe prehrali so Švajčiarskom 1:2 a v C-skupine skončia tretie. V rozhodujúcej záverečnej štvorhre prehrali Katarína Kužmová s Ninou Vargovou s párom Celine Näfová, Simona Waltertová 5:7, 3:6. V piatok Slovenky podľahli Argentíne 0:3.
Kužmová s Vargovou sa po rýchlom brejku ujali vedenia 3:1. V siedmom geme mali štyri možnosti opäť zobrať Näfovej servis a odskočiť súperkám na 5:2. Ani jednu však nevyužili a Helvétkam sa v ďalších minútach podarilo vyrovnať na 4:4. V deviatej hre Slovenky zobrali podanie Waltertovej, no záver prvého setu nezvládli. Švajčiarky otočili zo 4:5 na 7:5. Aj v úvode druhého dejstva si slovenská dvojica vybudovala náskok 3:1, Švajčiarky však šiestimi hrami za sebou zvrátili nepriaznivý vývoj a v nedeľu budú v priamom súboji s Argentínou bojovať o účasť v kvalifikácii.
Slovenkám sa v apríli nepodarilo prebojovať na tohtoročný finálový turnaj v čínskom Šen-čene. V úvodnom zápase zvíťazili v bratislavskom NTC nad Dánskom 3:0, no v druhom dueli podľahli tímu USA 1:2. Američanky rozhodli o svojom triumfe a postupe už vo dvojhrách zásluhou Hailey Baptisteovej a Bernardy Perovej. Budúci rok začnú v regionálnej zóne.
miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej:
SLOVENSKO - Švajčiarsko 1:2
Viktória HRUNČÁKOVÁ - Susan Bandecchiová 7:5, 6:2
Rebecca Šramková - Simona Waltertová 4:6, 4:6
Katarína Kužmová, Nina Vargová - Celine Näfová, Waltertová 5:7, 3:6
